Depremzede öğrencilerin mektuplarına komandolardan video karşılık

Yerel

Adıyaman'da okumaya yeni başlayan birinci sınıftaki depremzede öğrencilerin yazıp gönderdiği destek mektuplarına Hakkari'deki komandolar duyarsız kalmayarak video kliple karşılık verdi.

Ocak ayında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olmasıyla ilgili komandolara moral vermek isteyen Şehit Taha Uluçay K1 Konteyner İlkokulu kentteki ilkokulu birinci sınıf öğrencileri tarafından mektup yazıldı. Okumaya yeni geçen depremzede öğrencilerin mektuplarını alan Hakkari Şemdinli Güzel Konak Jandarma Karakolu Komutanlığına bağlı komandolar, gelen mektuplara karşılık olarak video çekti.

Komandolar videoda, "Yazmış olduğunuz mektuplarınızı aldık ve çok mutlu olduk, hepinizin emeğine ve ellerine sağlık. Geleceğimiz size, vatan bize emanet. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Öğrencileriyle birlikte her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirten Sınıf Öğretmeni Zeliha Özcan, "12 Askerimizin şehit olmasının ardından biz de öğrencilerimizle birlikte okuma ve yazmaya yeni geçmiştik. Onlara moral ve motivasyon olsun diye mektup yazmak istedik. Öğrencilerimizde onlara mektup yazdı, devrik cümlelerle, eksik cümlelerle de olsa onları biraz da olsa mutlu etmek istedik ve kendilerine ilettik bunları. Dün bize çok güzel bir şekilde geri dönüşte bulundular bir mesaj gönderdiler. Onları izledik, çok duygulandık ve çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine" dedi.

Öğrencilerden Evin Neva Mermer ise "Asker abimize mektup yazdık, onlar da bize geri dönüş yaptılar. Biz onları çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Taha Uluçay K1 Konteyner İlkokulu Müdürü Yusuf Fırat ise "Bu çocuklarımız gibi 7'den 70'e herkesin onların yanında olduğunu hissetmeleri için onlara moral olarak onlara mektup gönderelim dedik. Onlarda mektuplara karşılık teşekkür mahiyetinde bizlere, çocuklarımıza güzel bir video hazırlayarak gönderdiler. Bütün asker ve güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Öğrenciler ile öğretmenleri aynı zamanda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve burada görevli askerlere de mektup verdi. - ADIYAMAN