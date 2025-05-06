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Depremzede Öğretmenlerin Evliliği

Depremzede Öğretmenlerin Evliliği

Depremde ailelerini kaybeden iki öğretmen, ortak acılarıyla ikinci bahara 'evet' dedi.

06.05.2025 14:06
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Asrın felaketinde ailelerini kaybeden Gaziantepli öğretmen Mehmet Aydın ile Osmaniyeli öğretmen Ayşe Ösrdemir, depremzede öğretmenlerin buluşması programında tanıştıktan sonra evlilik kararı alarak ikinci bahara 'evet' dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yakalanan okul müdürü Mehmet Aydın (46), eşi ve 2 çocuğunu kaybetti, kendisi ise 72 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Depreme Osmaniye'de yakalan Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşe Örsdemir (42) de aynı felakette eşi ile 2 çocuğunu kaybetti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin öğretmenler günü programında tanıştılar

Asrın felaketinde en ağır acıları yaşayan öğretmenler Aydın ile Örsdemir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öğretmenler günü kapsamında 2024 yılında 11 ilden 11 depremzede öğretmeni davet ettiği programda tanıştı. Tanıştıktan sonra ortak acıları olduğunu fark eden Aydın ve Örsdemir çifti, evlilik kararı aldı.

Asrı felaketinde aynı acıları yaşayan 2 öğretmen, ikinci bahara 'evet' dedi

Depremde ailelerini kaybeden ve aynı acıları yaşayan 2 öğretmen, İslahiye Pınarbaşı İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen nikah töreniyle ikinci bahara 'evet' dedi. Nikah törenine İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler ve çiftin aileleri katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de Kaymakam Mehmet Soylu ile Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin yaptı.

"Eşimle tanıştık ve ortak acıları yaşadığımızı fark ettik"

Depremde çok derin acılar yaşadıklarını söyleyen ve eşiyle tanışma sürecini anlatan İslahiye Pınarbaşı İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, "Depreme Nurdağı ilçesinde yakalandım. Depremde eşim ve 2 çocuğumu kaybettim, kendim de 3 gün sonra enkaz altından kurtarıldım ve bir süre Ankara'da tedavi gördüm. Daha sonrasında ise tekrar görevime döndüm. Zorlu günlerin ardından 24 Kasım 2024 öğretmenler gününde MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen '11 İlde 11 Depremzede Öğretmen' programına katıldım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bize plaket takdim etmişti. O programda eşimle tanıştık ve ortak acıları yaşadığımızı fark ettik. Daha sonrasında ise süreç içerisinde evlenme kararı aldık ve nikahımızı yaptık. Hayatımızı birleştirdik. İnşallah o acı günler tekrar bir daha gelmez. İçimizde kalan yaraları unutmak mümkün değil ama hayat da bir şekilde devam ediyor. Mutlu olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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