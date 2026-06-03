Depremzede Terlikçi Müşterilerini Vesikalıkla Çekiyor - Son Dakika
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Depremzede Terlikçi Müşterilerini Vesikalıkla Çekiyor

Depremzede Terlikçi Müşterilerini Vesikalıkla Çekiyor
03.06.2026 10:59
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Depremde eşini kaybeden terlikçi, dükkanına kendi fotoğrafını astı, müşterilerini geri kazandı.

Hatay'da depremde eşini kaybeden, evi ve iş yeri yıkılan 65 yaşındaki terlikçi Abdulkadir Mansuroğlu, müşterilerinin kendisini tanıyıp iş yerine uğraması için vesikalık fotoğrafını iş yerinin önüne astı. Mansuroğlu, vesikalık fotoğrafı gören vatandaşların merak edip dükkanına uğradığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan hayatını kaybederken binlerce iş yeri ve konut kullanılamaz hale geldi. Antakya ilçesinde depreme yakalanan 65 yaşındaki Abdulkadir Mansuroğlu, depremde eşini kaybederken evi ve iş yeri de yerle bir oldu. Depremden sonra hayata tutunmaya devam eden Mansuroğlu, 'Bizim Terlikçi' adıyla iş yerine terlik satışı yapmaya devam etti. 40 yıldır ayakkabı ve terlik sektöründe çalışan Mansuroğlu, vatandaşların kendisini tanıyarak dükkanına gelmesi için kendi vesikalık fotoğrafını iş yerinin önüne astı. Alışagelmişin dışında yaptığı yöntem sayesinde birçok kişinin merak ederek iş yerine uğradığını belirten Mansuroğlu, astığı vesikalık fotoğrafının sayesinde müşterilerinin sayısını artırdığını söyledi.

"İnsanların beni görüp tanıyarak alışveriş yapması ve o resim sayesinde müşteriler geliyor ve çok şükür ekmek param çıkıyor"

Müşterileri kendisini tanısın diye vesikalık fotoğrafını iş yerinin önüne asan esnaf Abdulkadir Mansuroğlu, "Ben 40 seneden beri bu ayakkabı işleriyle uğraşıyorum. Baba mesleği olarak ayakkabı tamirciliğine başladım. Askerden geldikten sonra kendi dükkanımı açtım ve ayakkabı tamirciliğine başladım. Geçirdiğim bir rahatsızlıktan sonra ise terlik işine döndüm. 20 sene önce Tarihi Uzun Çarşı'da 'Ucuzluk Terlikçisi' adında bir iş yerim vardı. Depremde çok büyük olumsuzluklarla karşılaştım. İşyerime hırsız girdi, evim yıkıldı ve maalesef depremde eşimi kaybettim. Dükkanın önüne koyduğum fotoğrafa gelince beni görenler tanıyıp gelsin ve alışveriş yapsın diye koydum. Hakikaten de resmimi görenler geliyor ve geçip giderken uğrayıp alışveriş yapıyorlar. Vatandaşlar dükkanın önünde fotoğrafımı görünce çok şaşırıyorlar ve bu resmi neden koydun diye merak edip soranlar oluyor. Hatta genelde ölenlerin resmi konur, sen kendi resmini neden koydun diyenler de var. Kendi resmimi koyma sebebim ise insanların beni görüp, tanıyarak alışveriş yapması. O resim sayesinde müşteriler geliyor ve çok şükür ekmek param çıkıyor. Bu fotoğrafı depremden sonra Ankara'dayken çekilmiştim, vesikalık olarak verdim ve büyüttüler ben de getirip dükkanın önüne koydum. Dükkanın ismini Bizim Terlikçi koymamın sebebi ise eski müşterilerimin ve çocuklarının benden bahsederken hep işte bizim terlikçi demeleriydi. Ben de bu yüzden dükkanın ismini böyle yaptım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede Terlikçi Müşterilerini Vesikalıkla Çekiyor - Son Dakika

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