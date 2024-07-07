Depremzedeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki köy evlerine tam not verdi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki köylerde yapımı tamamlanan köy evlerine kavuşan depremzedeler, köy evlerine tam not verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde TOKİ eliyle yaptığı köy evleri, vatandaşlar tarafından tam not aldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedeler, yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından 11 ilde yaraların sarılması için başlatılan çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen kalıcı konut ve iş yerleri ile hafif çelikten köy evlerinin yapımları da hızla devam ediyor.

Nurdağı'nda depremlerden sonra yapımına başlanan ve bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan köy evlerinden inşaatı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilen köy evleri, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde Mesthöyük, Gedikli, Naimler, Kırışkal, İncirli, Çakmak ve Nogaylar olmak üzere 7 köyde toplam 310 köy evinin inşası tamamlandı.

Depremzedeler için yapılan köy evlerinin görüntüsü, bahçesi ve çevresindeki ormanlarıyla villaları artmazken Mesthöyük, Gedikli ve Naimler köyünde yapımı tamamlanan 69 köy evine vatandaşlar yerleşmeye başladı.

Yeni evlerine geçen depremzedeler büyük sevinç yaşarken, böyle bir evlerinin olacağını hiç tahmin etmediklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

"Hak sahiplerinin 6 bin 648'i kırsalda"

Deprem süreci ve sonrasındaki süreç ile ilgili bilgi veren Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, "Gaziantep ilimizde 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan hasar tespitlerinde 14 bin 319 ağır hasarlı bina tespiti yapılmıştır. Ağır hasarlı binalardan 13 bin 42'sinin yıkımı yapılmış ve enkazı kaldırılmıştır. Yıkım ve enkaz kaldırma oranı yüzde 91'dir. Ayrıca orta hasarlı olduğu tespit edilen yapıların yıkım çalışmalarına ve ihale süreçlerine başlanılmıştır. İlimizde 7 bin 729 hak sahibi bulunmaktadır. Bu hak sahiplerinden 2 bin 858 kişiye konut teslimi yapılmış ve evlerine yerleşmişlerdir. Depremden hemen sonra ilimizde 20 bin 394 yapının yapımına başlanmıştır ve bunlardan 507'si çelik, diğerleri de ilçe ve kırsal olmak üzere betonarme yapıdır. 24 bin 394'ün 11 bin 399'u bitmiştir, teslime hazır hale gelmiştir. 10 bin 858 konutun kuraları çekilmiş ve teslimatına başlanılmıştır. 2 bin 858 kişi kura çekimi sonunda konutlarına yerleşmiştir. Kalan hak sahiplerinin ise yasal süreçleri devam ettiği için yerleşimi devam etmektedir" dedi.

Nurdağı ve İslahiye'nin kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerinde de konutların teslim edildiğini belirten Şimşek, "Gedikli köyünde de teslimatlarımız yapıldı, vatandaşlarımız evlerine yerleşti. Yapılarımız 105 metrekaredir. Eski yerleşim ile yeni yerleşim arasında vatandaşlarımızdan da aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve iyi. Herkes çok memnun ve konutlarımız çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın güler yüzü bizi oldukça memnun ediyor"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine tesliminin sürdüğünü belirten AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, "6 Şubat depremi ile birlikte şükürler olsun devletimiz Gaziantep genelinde toplamda 24 bin 394 konutun yapımına hızlı bir şekilde başladı. Bu konutların 5 bin 107'si 'kırsal mahalle' dediğimiz köylerdeydi. Şu anda hazır olan konut sayımız 11 bin 394'tür. 20 bin 726'ya yakın hak sahibimiz var. Bu hak sahipleri için iki ayrı zamanda kuralar çekildi, çekilen kura sonucunda şu an Gedikli köyünde olduğu gibi hak sahiplerine konutları teslim edildi. Teslim edilen konutların içerisine vatandaşlarımızın yerleşmesi ve kendilerinin güler yüzü bizi oldukça memnun ediyor" şeklinde konuştu.

"Evlerimizi çok beğendik"

Kırsal Gedikli Mahallesi'ndeki hak sahiplerinden Adile Güneş, "Evlerimizi çok beğendik, evlerimiz çok güzel. Evlerimize yeni geçtik ve yerleştik. Evlerimizden memnunuz, bir sıkıntımız yok. Konteynerde kalmak çok zordu, yataklarımız ve halılarımız hep su içerisinde kaldı. Kışımız çok zor oldu ve dışarıda yağmur altında bulaşık yıkadığımız oldu. Mutfağımız yoktu, banyo çok sıkıntıydı, misafir ağırlayamadık ve çoğu zaman hep dışarıdaydık. Dışarıda oturmak için sürekli havanın iyi olmasını bekledik. İnanın ki konteynırlarda yaşamak çok zor, Allah kimseyi konteynerlerde yaşatmasın. Çok şükür evlerimize geçtik, devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP