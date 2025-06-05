Depremzedeler Mezarlıklara Akın Etti

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar mezarları başında dualarla anıldı.

Asrın felaketinde 8 bin 561 insanın hayatını kaybettiği Adıyaman'da buruk bir bayramı daha yaşanıyor. Kurban Bayramı nedeniyle depremzedeler arefe günü mezarlıklara akın etti. Adıyaman Yeni Mezarlığındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar dualar etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. - ADIYAMAN