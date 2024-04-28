Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzede öğrenciler keman konseri verdi - Son Dakika
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Yerel

Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzede öğrenciler keman konseri verdi

Hatay\'dan Bolu\'ya gelen depremzede öğrenciler keman konseri verdi

Hatay'dan gelen depremzede öğrenciler, Bolu'da düzenlenen etkinlikler kapsamında Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve şehir merkezinde keman konseri verdi. Hatay Kardeş Sesler Korosu öğrencileri ile Arkadaşım Keman projesi öğrencileri, 4 gün süren etkinliklerde bir araya geldi. Minik müzisyenler, Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda keman çaldıktan sonra İzzet Baysal Caddesi'nde konser verdi.

28.04.2024 15:12  Güncelleme: 15:14
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Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzede öğrenciler Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve şehir merkezinde keman konseri verdi.

"Hatay Kardeş Sesler Korosu" öğrencileri ile "Arkadaşım Keman" projesi öğrencileri Bolu'da bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Minik öğrencilerin 4 gün süren etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Hatay'dan gelen 30 depremzede öğrenci, Bolu'da gerçekleştirilen 4 günlük program çerçevesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sahne aldı. Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda keman konseri veren küçük müzisyenler, son olarak İzzet Baysal Caddesi'nde keman çaldı.

Etkinlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Müjde Sarısezen Doğan, "3 gece 4 gün buradaydı misafirlerimiz. Burada onlarla konser etkinliği düzenledik. Bolu'da 3 yıldır devam eden bir keman etkinliğimiz var. Bu 23 Nisan haftasında Hatay'dan bir koro grubuyla iletişime geçtik. Beraber bir konser etkinliği düzenledik. Yoğun katılım ve ilgi vardı. Çocuklarımızı Abant, Gölcük ve şehir merkezine getirdik. Buralarda keman gösterileri düzenledik. Hatay'dan 30 öğrencimiz geldi" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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