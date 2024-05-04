Depremin Vurduğu Hatay'da Evlilik Kredisi Başvurusu Onaylanan Çiftlerin Telaşı - Son Dakika
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Depremin Vurduğu Hatay'da Evlilik Kredisi Başvurusu Onaylanan Çiftlerin Telaşı

Depremin Vurduğu Hatay\'da Evlilik Kredisi Başvurusu Onaylanan Çiftlerin Telaşı

Hatay'da depremin vurduğu bölgede evlilik kredisi başvurusu onaylanan ve eğitimi tamamlayan 141 çiftin evlilik telaşı başladı. Devlet desteğiyle yeni bir yuva kuran çiftler, evlilik kredisine başvurmanın önemini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile evlenecek gençlerin daha sağlam temeller üzerine kurulan evliliklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

04.05.2024 11:04
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HATAY (İHA) – Depremin vurduğu Hatay'da evlilik kredisi başvurusu onaylanan ve eğitimi başarıyla tamamlayan 141 çiftin evlilik telaşları başladı. Devlet desteğiyle yeni bir yuva kuran Yılmaz çifti, gençlerin evlilik kredisine başvurmalarını gerektiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek çiftleri desteklemek adına Aile ve Gençlik Fonunu kurmuştu. Fon tarafından desteklenen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirilmesi planlanmıştı. Proje çerçevesinde Hatay'da, 15 Şubat'ta başlayan evlilik kredisine 2 bin 321'den fazla çift projeye başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen 141 çiftin evlilik öncesi eğitimleri Hatay'ın ilçelerinde başlamıştı. Eğitimlerini tamamlayan ve evlilik kredisi başvuru yapan çiftlerin ilk nikahları 15 Nisan tarihinden itibaren başladı. Başvurusu onaylanan ve eğitimleri tamamlanan 141 çiftin nikah süreçleri başladı. Deprem bölgesinde evlenecek gençlere umut olacak olan projeyle; evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi hedefleniyor. Evlenecek çiftin her ikisinin de aylık toplam brüt gelirinin 2 asgari geçmiyor olması, 18 - 29 yaş aralığında olunması ve başvuru tarihi itibariyle resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olması başvuru şartlarının temel şartları arasında yer alıyor.

"Gençlerin bu krediye başvurmalarını tavsiye ediyorum"

Gençlerin evlilik kredisine başvurmalarını tavsiye eden Vecih Yılmaz, "Evlilik kredisi bize yardımcı oldu. Gençlerin bu krediye başvurmalarını tavsiye ediyorum. Yine de bir nebzede olsa yardımcı oldu. Evlilik kredisi başvuru sürecinde herhangi bir zorluğu yok. Başvuru yapıyorsunuz. 1,5 ay bekliyorsunuz. Sizi aradıktan sonra eğitimlere katılıyorsunuz. 3 eğitim aşamasından geçiyorsunuz. Nikah kıyıldıktan sonraki ay para hesabınıza yatıyor. Nikahtan sonra 2 eğitime katılıp süreci tamamlıyoruz" dedi.

"Evlilik kredisinin miktarı çokta yüksek olmasa bile bize büyük bir desteği oldu"

Evlilik kredisinin evlilik sürecinde büyük desteği olduğunu ifade eden Burcu Yılmaz, "Evlilik kredisinin miktarı çokta yüksek olmasa bile bize büyük bir desteği oldu. Evlilik aşamasında 150 bin TL'yi çok az bir miktar olarak görüyoruz ama çok yardımcı olduğu noktalarda oldu" şeklinde konuştu.

"Evlilik kredisinin miktarının iyi olduğunu belirtip devletimize teşekkür eden çiftlerimiz oldu"

Evlilik kredisi için başvuru yapan çiftlerin sayısının çok yükseldiğini belirten nikah memuru Niyazi Yalçın, "Yaz aylarına doğru giderken 2 hafta öncesine kadar evlilik kredisi öncelik olarak çok başvuru aldık. Evlilik kredisinde yüksek bir başvuru var. Pilot bölge olarak Hatay'dan başlamaları çok güzel oldu. Çiftlerimize özellikle evlilik kredisini soruyoruz. Çiftlerimiz için baya faydalı, bütçelerinin yarısından fazlasını karşıladığını ve bu miktarında iyi olduğunu belirtip devletimize teşekkür eden çiftlerimiz oldu. Bizde evlilik kredisini çiftlerimize anlatıyoruz. Devletimiz evlenen genç çiftlerimize böyle bir fon hazırladığını ve pilot bölge olarak Hatay'ı seçtiklerini söyleyerek tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Deprem, Hatay, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin Vurduğu Hatay'da Evlilik Kredisi Başvurusu Onaylanan Çiftlerin Telaşı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin Vurduğu Hatay'da Evlilik Kredisi Başvurusu Onaylanan Çiftlerin Telaşı - Son Dakika
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