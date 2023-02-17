Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti

17.02.2023 15:29

Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti -Gözyaşlarına boğulan depremzede Mustafa Argus: -"Kayseri halkına düşünceli ve yardımsever olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremde 100 yakın tanıdığını kaybeden depremzede Mustafa...

Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti

-Gözyaşlarına boğulan depremzede Mustafa Argus:

-"Kayseri halkına düşünceli ve yardımsever olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum"

KAYSERİ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremde 100 yakın tanıdığını kaybeden depremzede Mustafa Argus, Kayseri'de bir vatandaştan gördüğü desteği anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Depremzede Mustafa Argus, "Kayseri halkına düşünceli ve yardımsever olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremden binlerce vatandaş etkilendi. Depremden etkilenen vatandaşlardan bazıları Kayseri'de bulunan yurtlara yerleştirildi. Kayseri'de yurda yerleşen ve Kahramanmaraş'ta depremi birebir yaşayan Mustafa Argus da, depremde 100 yakınını kaybetti. Deprem sırasında evde olduklarını ve dua ederek, kanepenin kenarında beklediklerini söyleyen Mustafa Argus, "Gece saat 4 civarıydı. Çocuklar bir anda 'baba deprem oluyor' dediler. Hemen yanıma koştular, birbirimize sarıldık. O sırada depremin ilk başlarını biz hissetmemişiz. Daha sonra tam duracak diye beklerken, tam duruyor gibi oldu. Ondan sonra sanki kıyamet kopuyordu. Bu gece olan ikinci sallanmada 15 saniye sürdü. Daha sonra biz tekbir getirerek, çocukları bir kanepenin kenarına aldım. Burada devletimizin yaptığı tatbikatlar aklıma geldi. Eğer o tatbikatları görmesek belki dışarı kaçacaktık. Elimizi başımıza koyduk ve depremin durmasını bekledik. Daha sonra apartmandan çıktık. Daha sonra bir deprem daha oldu. Saat 4.25 sıralarında bir biz arabaya binerken bir deprem daha oldu. Birinci gün arabayı boş araziye çektim. Bir gün arabada olmak durumunda kaldık. Karla karışık yağmur yağıyor. Elektrik yok. Yakıtımızda kısıtlıydı" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Kayserili bir vatandaşın kendisine yardımcı olduğu anları anlatırken, gözyaşlarına boğulan Argus, "Birinci gün öğleden sonra yakınlarımızı aramaya gittik. Yeğenim yeni evlenmişti. Komşumuz vardı oda yeni evlenmişti. Depremde hayatlarını kaybettiler. Gençlik ve Spor olarak toplamda 23 arkadaşımızı kaybettik. Diğer akrabalarımız ve arkadaşlarımızdan da 100'e yakın kişiyi kaybettik. Allah kimseye bu felaketi yaşatmasın. Benim ve çocuklarım psikolojik olarak iyi değiliz. Gece bile en ufak bir şeyde irkiliyorum. Öyle bir psikolojik travma yaşadım. Deprem anı aklıma geliyor. Çok zor bir durum, çocuklarımı ben Kayseri'ye bırakmıştım. Tekrardan Kahramanmaraş'a gittim. Kendi yakınlarımın başında bekleyerek, onları enkaz altından çıkartmaya çalıştık. Çıkarttığımız oldu. Kaybettiğimiz oldu. Allah'ım Türk milletime bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Kayseri'ye geldiğimde bir arabaya işaret ettim. Arabanın için çok kötü durumdaydı. Onu yıkatmak istedim. O işaret ettiğim arkadaş 'beni takip et' dedi. Beni yıkamacıya götürdü. Yıkama parasını da verdi. Biz böyle şeylere alışık değiliz. Bizim buna ihtiyacımız yok ama Kayseri halkına düşünceli olması ve yardımsever olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Arabamı götürdüler. Yıkama parası dahi almadılar. 'Ağabey geçmiş olsun' dediler. Allah razı olsun bu milletten bu millet yıkılır mı?" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yakın çevresinden 100'e yakın insanı kaybeden depremzedenin çaresizliği! Gözünün yaşı bir an bile kurumuyor Yakın çevresinden 100'e yakın insanı kaybeden depremzedenin çaresizliği! Gözünün yaşı bir an bile kurumuyor Başkan Özkan Altun deprem bölgesinde Başkan Özkan Altun deprem bölgesinde

Kahramanmaraş, Kayseri, Deprem, Allah, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:36 Doktoru konuştu! 248 saat enkaz altında kalan Aleyna'yı "cenin pozisyonu" korumuş
15:05 Fenerbahçe, Güney Koreli genç yıldız Jin-Ho Jo ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
14:47 Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i transfer etti
14:39 Yakın çevresinden 100'e yakın insanı kaybeden depremzedenin çaresizliği! Gözünün yaşı bir an bile kurumuyor
14:25 Son Dakika! YÖK: Üniversiteler 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacak, nisanda hibrit seçeneği değerlendirilecek
13:00 Enkaz altında kalan küçük kız serumu içmek istedi! Ekipler çareyi, enjektörle su vermekte buldu
13:56 Skandal iddia sonrası federasyon harekete geçti! Barcelona yıllarca ligden men edilebilir
13:02 Enkazdan çıkan depremzedenin sözleri tüyleri diken diken etti: Bir şehit bana zemzem suyu verdi
13:54 Kocaeli Batı Yakası Mobilya Üreticileri Derneği'nden deprem bölgesindeki konut sorununa hızlı ve ekonomik çözüm! 100 aileye yuva olacak
13:46 Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı iddiası! En yakın arkadaşı önce paylaştı, sonra sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2023 15:39:42. #1.12#
SON DAKİKA: Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement