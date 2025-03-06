Depremzedenin Evdirenişine Mahkeme Desteği

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Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın İskenderun Şahin Tepesi Mahallesi'nde toplamda 46 ailenin yaşadığı üç bina, depremden 21 ay sonra rezerv alan ilan edildi. Oturduğu bina rezerv alan ilan edilen Mükremin Kurtcephe, aylardır tek başına evinden çıkmayarak karara direniyor. Mahkeme, rezerv kararının yürütmesini durdurdu, ancak bu sefer de bina "riskli alan" ilan edildi. Kararın ardından keşif yapıldı. Kurtcephe ailesi, keşiften gelecek haberi bekliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Amanos sırtlarındaki deniz manzaralı Şahin Tepesi Mahallesi'nde 46 ailenin yaşadığı üç bina, 6 Şubat depremlerinde çok büyük bir hasar almamasına 21 ay sonra rezerv alan edildi. Evi rezerv alan ilan edilen Mükremin Kurtcephe ise aylardır tek başına kaldığı binada karara karşı direniyor.

Açılan dava sonucunda mahkeme, rezerve alan kararının yürütmesini durdurdu. Bu kararın ardından binaya ilişkin "riskli alan" kararı geldi. Kurtcephe, bu karara da itiraz etti fakat evinden karot örneği alınmasını engelleyemedi. Yakın zamanda içinde hakimin de bulunduğu bir heyet, Adana'dan keşif için bölgeye geldi ve gelen ekip hem binayı inceledi hem de Kurtcephe'den yaşadığı sürece ilişkin bilgi aldı.

"Mahkeme yürütmeyi durdurma verdi, riskli alan yaptılar"

Şahintepe mahallesinde 25 yıldır yaşayan evi depremden sağlam çıkan Mükremin Kurtcephe, eşiyle beraber emekli aylığıyla geçinen bir depremzede. Bir sabah uyandıklarında sağlam evlerinin rezerv alan ilan edildiğine ilişkin tebligat geldiğini, tüm apartman sakinlerinin ayrıldığı binada tek başına ailesiyle direnişini sürdürdüğünü bildirdi. Mükremin Kurtcephe, "Sürecin başında Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gittim. Orada bana evi 'boşaltmamı' söylediler. Mahkemenin 'yürütmeyi durdurma kararı' verdiğini söylediğimde biz de 'riskli alan ilan ederiz' dediler, öyle de yaptılar" diye konuştu.

"Ya evimin değerini verin ya da TOKİ'den ev"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde "Ya dairenin değerini verin ya da karşılığında TOKİ'den konut verin" isteğinin dikkate alınmadığını vurgulayan Kurtcephe, şunları söyledi:

"Evime değer olarak 1 milyon 400 bin TL veriyorlar. Ben bu paraya iki odalı ev alamam. TOKİ'lerden vermelerini söyledim, hiç oralı olmadılar. Keşfe gelen heyette yer alan hakim de 'sana neden TOKİ vermiyorlar' diye sordu. Heyetin gelmesi neyi değiştirir bilmiyorum. 'Dosyayı inceleyip, gerekeni yapacağız' dediler. Bana ya evimin değerini verin ya da TOKİ'den ev verin."

"Bize 'buradan çıksın, nereye giderse gitsin' diye bakılıyor"

Aylardır binada zor koşullarda ailesiyle yaşamaya çalışan Mükremin Kurtcephe'nin defalarca elektriğinin, suyunun kesilmek istendiğini belirterek, "Şu an yan tarafımda inşaat çalışması var. Toz toprağı geçtim. Sesten, gürültüden evde oturulmuyor. Kepçeler çalıştıkça evin temeli sarsılıyor sanki. Daha ne kadar bu şekilde yaşarız bilmiyoruz. Bize 'buradan çıksınlar, nereye giderlerse gitsinler' diye bakılıyor. Nereye gidelim, 7 bin 500 TL'ye kim evini verecek bana" diye konuştu.