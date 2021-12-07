Üye Girişi
Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı - Son Dakika

Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı

07.12.2021 10:29
Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı

Aydın Profesyonel Posta Güvercini Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren güvercin sahiplerine düzenlenen tören ile ödülleri verilirken, yarışmada en uzak mesafe 770 kilometre ile Sivas oldu.

Aydın Profesyonel Posta Güvercini Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren güvercin sahiplerine düzenlenen tören ile ödülleri verilirken, yarışmada en uzak mesafe 770 kilometre ile Sivas oldu.

Aydın Profesyonel Posta Güvercini Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği tarafından Nisan ayında 10 etaplık yarışma düzenlendi. Aydın'dan bin güvercin ile yarışmaya katılan 30 güvercinsever çeşitli dereceler kazandı. Yarışma sonucunda dereceye giren güvercin sahiplerine Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi.

Gecenin açılış konuşmasında yarışma ile ilgili bilgiler veren Aydın Profesyonel Posta Güvercini Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Hüseyin Korkmaz, "Kuşlarımız hakem heyetleri huzurunda salım araçlarına topluyoruz. 10 etaplık bir yarışmamız var. Denizli'den başlayan yarışmalarımız kademeler halinde Sivas'ta son buluyor. Kuşlar oralardan salınıp evlerine geri dönüyor. Kuşlar evlerine geri dönmelerine göre derecelendiriyor. En uzun uçuş mesafe 770 kilometre ile Sivas oluyor. Kuşlar günübirlik olarak sabah salınıyor akşam evlerine ulaşıyorlar. Nisan ayında yapılan yarışmamıza bin güvercin ile ilimizden 30 katılımcı katıldı" dedi.

Katılımcılara yarışmaya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Korkmaz her geçen gün yarışmaya olan ilgilinin arttığını belirterek, "İlimizde güvercinseverler olarak güzel bir birlikteliğimiz var. İnşallah ilerleyen senelerde daha güzel daha geniş katılımlı yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu sevgi bambaşka bir şey. Yarışmada dereceye giren tüm herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren güvercin sahiplerine ödülleri takdim edilirken, davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

Ödül törenine Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda güvercinsever katıldı. - AYDIN

Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı
Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı
Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı
Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı
Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı
Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı

Hüseyin Korkmaz, Nisan, Sivas, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile inanamadı 10:33 İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile inanamadı
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! 10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! 09:55 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

Son Dakika Haberleri
10:26 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
10:19 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?
10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı!
10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!
10:01 Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?
09:58 Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü
09:54 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!
09:50 Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!
09:50 İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak
Şiddet olaylarının zirve yaptığı Meksika'da yüzlerce asker turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Şiddet olaylarının zirve yaptığı Meksika'da yüzlerce asker turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:34
Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı         
10:26
2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız? 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?         
10:20
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı         
06:25
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 10:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement