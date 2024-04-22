Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda çocuklara makamını teslim etti

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Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara teslim etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm yurtta büyük coşku yaşanıyor. Derince'de de bu özel günü heyecanla bekleyen öğrenciler Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'yi ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı. Çocuklar makam koltuğuna geçerek ilk taleplerini de dile getirdi. Öğrencilerin okudukları şiirlerle renklenen ziyarette miniklerin heyecanına ortak olan Başkan Gökçe, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - KOCAELİ