 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Derince Belediyesi'nin Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Derince Belediyesi'nin Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor

Derince Belediyesi'nin hizmete aldığı Millet Kıraathanesi, öğrencilerden ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Deniz Mahallesi'ndeki Tarihi Gar Binası'nda faaliyet gösteren kıraathaneye öğrenciler ve vatandaşlar kitap okumak, ders çalışmak ve sohbet etmek için akın ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kıraathaneyi ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi ve vatandaşların sohbetlerine eşlik etti.

Derince Belediyesi\'nin Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor
03.01.2024 - 11:40,
Abone Ol

Derince Belediyesi'nin hizmete aldığı Millet Kıraathanesi, öğrencilerden ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Derince Belediyesi'nin hizmete giren projeler, halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün önem verdiği projeler arasında yer alan "Millet Kıraathanesi" de ilçede en güzel örnekler arasında bulunuyor. Deniz Mahallesi'ndeki Tarihi Gar Binası'nda faaliyetlerini sürdüren Millet Kıraathanesi'ne öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Meclis Üyesi Kenan Yalçın ile birlikte Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Başkan Aygün, kitap okuyup, ders çalışan öğrencilere başarılar diledikten sonra vatandaşların sohbetlerine eşlik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zeki Aygün, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derince Belediyesi'nin Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:34:51. #1.11#
SON DAKİKA: Derince Belediyesi'nin Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement