Derince'de 19 Mayıs törenle kutlandı - Son Dakika
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Derince'de 19 Mayıs törenle kutlandı

19.05.2022 11:12
Derince'de 19 Mayıs törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde Derince Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde Derince Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyesi Yasin Kayı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, öğrencilerin ve öğretmenlerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, şiir ve müzik dinletileri, tiyatro ve zeybek gösterileri yapıldı. - KOCAELİ

Derince'de 19 Mayıs törenle kutlandı
Derince'de 19 Mayıs törenle kutlandı
Derince'de 19 Mayıs törenle kutlandı
Derince'de 19 Mayıs törenle kutlandı

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Derince, Yerel, Son Dakika

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