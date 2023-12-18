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Derince'de Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor Konferansı - Son Dakika
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Derince'de Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor Konferansı

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta Prof. Dr. Bilal Kemikli, aile ve adaletin önemini anlattı. Programa Derince Belediye Başkanı, İl Müftü Yardımcısı, Derince İlçe Müftüsü ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Derince\'de Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor Konferansı
18.12.2023 - 11:24,
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Derince'de "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında düzenlenen konferansta Prof. Dr. Bilal Kemikli aile ve adaletin önemini anlattı.

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü'nün birlikte düzenlediği programlar kapsamında bu kez "aile ve adalet" konulu konferans gerçekleştirildi. Programda Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilal Kemikli vatandaşlarla buluştu. Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Mikail Özkan, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilk olarak Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil selamlama konuşması yaparak, Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor etkinliklerinin önemine değindi. Müftü Amil'in ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Bilal Kemikli katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Aile ve adalet konusuna vurgu yapan Kemikli, konuşmasını da çeşitli örneklerle renklendirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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