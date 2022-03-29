Derince'de "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Derince'de "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi

29.03.2022 13:26
Derince'de "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi

Derince Müftülüğü İmam-ı Azam Cami Kardelen Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik, "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi.

Derince Müftülüğü İmam-ı Azam Cami Kardelen Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik, "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi.

İmam-ı Azam Camii Kardelen Kur'an Kursu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi etkinlik düzenledi. Kur'an kursu bahçesinde düzenlenen programa; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, kurs eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte minikler gösterileri beğeni topladı. Zeki Aygün, "Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Derince'de Hoş Geldin Ramazan etkinliği düzenlendi
Derince'de Hoş Geldin Ramazan etkinliği düzenlendi
Derince'de Hoş Geldin Ramazan etkinliği düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Derince'de 'Hoş Geldin Ramazan' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derince'de "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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