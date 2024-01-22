Derince\'de yeni spor tesisi açıldı

Derince'de çocukların ve gençlerin talepleri üzerine yapılan spor tesisinin 21'incisi Fatih Sultan Mahallesi Tepe Sokak mevkiinde kullanıma sunuldu.

Daha önce 20 yeni spor alanını ilçeye kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 21. spor tesisini Fatih Sultan Mahallesi Tepe Sokak mevkiinde kullanıma sundu. Futbol ve basketbol sahasının yer aldığı tesisin açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, parti temsilcileri, ilçe yöneticileri, çocuklar, veliler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. İlçe genelinde çocuklara ve gençlere yönelik projeler inşa etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız için Derince'ye yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün Fatih Sultan Mahallesi Tepe Sokak mevkiine inşa ettiğimiz spor alanımızın açılışında çocuklarımız ve gençlerimiz ile bir araya geldik. Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, teşkilatlarımız ve bölge sakinlerimizin katılımlarıyla hizmete sunduğumuz tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış dolayısıyla düzenlenen programda çocukların sahada oynadıkları ilk müsabakalarına eşlik eden Başkan Aygün, futbol topu da hediye etti. - KOCAELİ