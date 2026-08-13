Ders Kitapları Dağıtım Denetimi

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin ders kitaplarına zamanında ve eksiksiz şekilde ulaşabilmesi amacıyla yürütülecek dağıtım çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ders kitaplarının dağıtım sürecine ilişkin çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen denetimlerde kitapların okullara ulaştırılması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve öğrencilere dağıtılması süreçleri hakkında bilgi aldı. Dağıtım sürecinin planlı ve düzenli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Güner, herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve öğrencilerin eğitim-öğretim yılının başında ders kitaplarına eksiksiz şekilde ulaşabilmesi için gerekli hazırlıkların titizlikle yürütülmesini istedi. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ders kitaplarının belirlenen planlama doğrultusunda okullara ulaştırılması ve öğrencilere dağıtılması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.