Dervişiye Köyünde Köpek Barınağı Tartışması - Son Dakika
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Yerel

Dervişiye Köyünde Köpek Barınağı Tartışması

İçişleri Bakan Yardımcısı, Dervişiye köyünde köpek barınağı projesine karşı çıkan halka inceleme yaptı.

03.04.2025 19:55
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Osmaniye merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapımı planlanan köpek barınağı projesi alanında incelemelerde bulundu. Çevreyi kirleteceğini belirterek projeye karşı çıkan köy sakinlerinden Hasan Kılıç, "Köyümüzün 200 metre ileride olduğunu, kokudan çok rahatsız olacağımızı dile getirdik. Sayın Bakanımız, durumu inceleyeceğini, köyün böyle bir zarar görmesi durumda buradaki barınağı durduracağını, kaldıracağını bize söz verdi" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy ve yetkililer, köy halkının karşı çıktığı barınak projesiyle ilgili alanda inceleme yaptı.

Osmaniye'nin merkeze bağlı Dervişiye köyüne yapılmak istenen köpek barınağına karşı çıkan köy sakinleri, İdare Mahkemesi'nde yaptıkları itiraz üzerine, Osmaniye il Özel İdaresi'nin, "bu alanda bir çalışmamız yoktur" cevabını verdiğini belirtti. Barınak yapılacak alanı sel bastığını, zeytinliklerinin olduğunu, doğayı kirleteceğini ifade ederek projeye karşı çıkan köy sakinlerinden Cahit Kılıç, şöyle konuştu:

" İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcımız geldi, burada yerinde tespit ettiler. İl özel idareden, 'burada bizim herhangi bir çalışmamız yoktur' diye belge imzalamışlar, tekrar idari mahkemeye göndermişler. Sayın Bakanımız da buraya gelip, incelediği yerde özel idarenin bir çalışması yoksa burada bir çelişki var. Bunun giderilmesini istiyoruz."

"Kokudan çok rahatsız olacağımızı dile getirdik"

Hasan Kılıç, "Sayın Bakanımıza biz buranın dere yatağı olduğunu, buranın kışın su altında kaldığını ilettik. Sayın valim bize projesini açıkladı. Biz de projesini dinledik. Köyümüzün 200 metre ileride olduğunu söyledik evlerimizin kokudan çok rahatsız olacağımızı dile getirdik. Köylünün bu işi istemediğine dair imza topladığını, yasal süreç başlattığını belirttik. Evrakları sayın bakanımıza teslim ettik. Sayın bakanımız bu durumu inceleyeceğini, köyün böyle bir zarar görmesi durumda buradaki barınağı durduracağını, kaldıracağını bize söz verdi" dedi.

Özel idare 'bizim haberimiz' yok diyor, valim diyor ki 'yapacağım'

Fettah Kapan "Buraya köpek barınağı yapmaya çalışıyorlar. Biz bir şey demiyoruz devletimize. Köyün 150-200 metre dibine barınak yapılır mı? Hiç mi yapılacak yer yok? Sayın bakanımız 'tedbirimizi alacağız herhangi bir hastalıktan, sinekten koruyacağız' diyor ama hangi bir gün koruyacak? 150 metre bizim çolumuz çocuğumuz yok mu? Bu sinekten, pislikten nasıl duracağız burada? Özel idare 'bizim haberimiz' yok diyor, valim diyor ki 'yapacağım'. Buna bir çözüm, başka yapacak bir şey yok. Biz hükümetimize, valimize 'buraya yapmayın' demiyoruz, araştırsın Dervişiye'nin başında 200-300 dönüm yer var. Köyün dibine gelip de buraya azıcık bir yere barınak yapmak burayı öldürmenin alemi ne?" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dervişiye Köyünde Köpek Barınağı Tartışması - Son Dakika

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