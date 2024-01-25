DEÜ\'nün Kahramanmaraş depremleriyle ilgili ikinci belgeseli tanıtıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan süreci ve DEÜ'nün alanda sürdürdüğü sosyal hizmetleri konu alan 'Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması' isimli ikinci belgeselin tanıtımı yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan süreci ve DEÜ'nün bölgede yürüttüğü faaliyetleri konu alan ikinci belgesel çalışmasına imza attı. DEÜ İç Yapımlar Ekibi tarafından hazırlanan 'Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması' isimli ikinci belgeselin ön gösterimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapıldı.

Büyük kayıplara neden olan deprem felaketinin ardından, gönüllü tüm birimleriyle harekete geçen DEÜ, afet bölgesine yönelik geniş yardım seferberliği başlatmıştı. Depremden etkilenen birçok ilde depremzedeler için sağlık hizmeti, insani yardım, temiz içme suyu, barınma ve gıda desteğinde bulunan, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren DEÜ, çekimleri; Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Kahramanmaraş plakası ile uyumlu olacak şekilde, 46 dakika 46 saniye uzunluğunda bir belgesel çalışmasına imza attı.

Tanıtım lansmanında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, büyük kayıplara neden olan felaketin ilk gününden itibaren bölgede örnek bir dayanışma sergileyen DEÜ'nün, bugüne kadar sağlık hizmetlerinden eğitime, barınma imkanlarından bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmaya yönelik girişimlerine kadar, önemli sosyal hizmet ve yardımları depremzedelerle buluşturduklarını ifade etti. DEÜ'nün felakete yönelik ilk belgeselinde "yaralarımızı birlikte saracağız" vurgusu yapıldığına değinen Rektör Hotar, "DEÜ olarak verdiğimiz sözü tuttuk ve ilk belgeselimizde yer verdiğimiz bu ifade doğrultusunda, depremin ilk gününden bugüne kadar gönüllü ekiplerimizle bölgeye desteğimizi aralıksız sürdürdük. İkinci belgesel çalışmamızın alt başlığı olarak da bu nedenle 'Yaralarımızı birlikte sarıyoruz' ismini uygun gördük" diye konuştu. - İZMİR