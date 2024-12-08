Deve Güreşi Festivali Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Ertelendi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan deve güreşi festivali olumsuz hava şartları dolayısıyla ertelendi.

Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde mücadeleler devam ederken, 8 Aralık Pazar günü Efeler'in Kuyulu Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan 3. Geleneksel Deve Güreşi Festivali olumsuz hava şartları dolayısıyla ertelendi. Konu ile ilgili Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız 3. Geleneksel Efeler Kuyulu Deve Güreşi Festivali olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN