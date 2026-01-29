Deve Güreşlerinin İptal Edilmesi Burhaniye'de Protesto Edilecek

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın şap hastalığı nedeniyle deve güreşlerini iptal kararı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde protesto edilecek.

Batı Anadolu illerinde kış aylarında düzenlenen deve güreşleri şap hastalığı gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iptal edilmişti. Deveci dernekleri, kararı protesto etme kararı aldı.

Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu yıl şap hastalığı nedeniyle iptal edilen deve güreşleriyle ilgili olarak, Körfez Deveciler Dernekleri tarafından 31 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak. Yörük kültürümüze ve deve güreşleri geleneğimize sahip çıkmak isteyen herkesi Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz."