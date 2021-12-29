Deveci Başkan'dan yeni yılın ilk deve güreşine davet - Son Dakika

Deve güreşlerinin başkenti olarak bilinen İncirliova'da yeni yılın ilk deve güreşi festivaline sayılı günler kaldı. 30 bin kişinin ilgi göstermesi beklenen festivalde, Türkiye'nin birbirinden ünlü pehlivan develeri kıran kırana güreşecek. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada; "Yeni yılın ilk deve güreşi her yıl olduğu gibi yine deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olan Deve Güreşlerinin Başkenti İncirliova'mızda olacak. Tüm vatandaşlarımızı seyir keyfi yüksek bu güreşe katılmaya davet ediyorum" dedi.

İncirliova Belediyesi ve İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği işbirliğinde, "Yaşatılan gelenek, özlenen heyecan" sloganıyla 2 Ocak 2022 Pazar günü deve güreşi festivali düzenlenecek. Aydın- İzmir Karayolu üzerindeki İncirliova Deve Güreşi alanında 35'incisi yapılacak olan festival, sabahın erken saatlerinde başlayıp, gün boyu devam edecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 100 çift pehlivan deve güreşecek. Güreşlerde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın 'Teke Yörüğü' isimli devesi de mücadele edecek. Türkiye'nin en iyi develerinin yapacağı güreşler sonucunda, aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İncirliova Belediye Başkanlığı'nın da bulunduğu 10 kupa sahiplerini bulacak.

"İnsanlar bu atmosferi özledi"

Şimdiye kadar 89 çift devenin çatımının yapıldığını belirten Başkan Kaya; "Kültürel mirasımız olan deve güreşlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ilçemizde 35 yıldır geleneksel olarak deve güreşi yapılmakta. Yeni yılın ilk deve güreşi de yine deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olan Deve Güreşlerinin Başkenti İncirliova'mızda olacak. Türkiye'nin en iyi develeri güreşimizde boy gösterecek. Develerimiz arasında Kılıçbey, Karagözoğlu, Number One, Kanka, Cellat, Diriliş, Onurbey ve Türkerler de yer almakta. Şimdiye kadar 89 çift devenin çatımını yaptık. Elimizde 20-25 tane daha boşta deve var. Yaklaşık 100 çift devenin katılımı ile bir güreş yapacağız. 10 kupa güreşimiz olacak. Develer kızışmaya başladı, havaların da güzel olması ile birlikte seyir keyfi yüksek bir güreş yapacağız. Güreşimize 30-40 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. İnsanlar bu atmosferi özledi. Hatasız, kazasız hayırlı bir güreş olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN