Develililer İftar Programında Buluştu

Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Develililer iftar programında bir araya geldi.

Bir restorantta düzenlenen programın açılışında konuşan Dernek Başkanı İsmail Arslan, Develi'nin gönüllere taht kuran bir değer olduğunu söyleyerek; "Kayseri'de yaşayan ve geçmişte birçok güzelliği beraber yaşamış Develili hemşehrilerimizin şehir hayatının zorluklarından dolayı kopmuş olan ilişkilerini yeniden, güzel ve sağlam bir temel üzerinde oluşturmak amacıyla 2004 yılında kurulmuş olan derneğimiz bu gün 21. yılını doldurmuş bulunmaktadır. Develi ilçemiz dışında yaşayan her hemşehrimiz için kendilerinin; tahsil hayatında, ticari hayatında, iş hayatında, Develinin ayrı bir yeri ve ayrı bir değeri olduğuna inanıyorum. Develi havasıyla, suyuyla, insanlarıyla gerçekten gönüllere taht kuran bir değerdir. O değerin kıymeti daha çok ilçe dışında yaşayan bizler tarafından daha iyi hissedilmektedir. Yolda giderken iki kişi konuşurken duyduğumuz bir 'Develi' sözcüğü bile bize hemen bir aidiyet duygusu içerisinde heyecan uyandırır. Çocuklarımıza ve yakınlarımıza bir fırsat bulunca memleket havasını alma sözü vaat ettirir. Develimiz; Selçuklu ve Osmanlı tarihi ve şimdi cumhuriyetimizin kuruluşundan beri üstlendiği tarihi misyonun her zaman bilincinde olmuştur. Hemşehrilerimizin tarihten gelen yöneticilik, idarecilik, sorumluluk alma düşünceleri her zaman ve her yerde kendisini hep göstermiştir. Memleketimizin ve ülkemizin yararına bir çok kademede hizmet eden binlerce hemşerimiz bulunmaktadır. Bu iftar programımız da bir araya gelmemize vesile olan hem ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi hem de Develimize duyulan aidiyet duygusudur. Ben bu duyguyu hisseden siz değerli hemşehrilerimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ne zaman ihtiyacımız olsa hiç çekinmeden yardımlarını esirgemeyen ve bir kısmı aramızda olan iş insanı ve bürokratlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Develi Kaymakamı Yusuf Turan ile Belediye Başkanı Adem Şengül de programa katılanlara teşekkürlerini ileterek, Ramazan ayını kutladı. - KAYSERİ