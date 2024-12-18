Devlet Bahçeli Bulvarı Yenilendi, Niğde\'ye Modern Bir Görünüm Kazandırıldı

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Niğde Belediyesi'nin çalışmalarıyla altyapıdan üst yapıya kadar baştan aşağıya yenilenen Devlet Bahçeli Bulvarı, şehre modern ve estetik bir görünüm kazandırdı.

100. Yıl Bulvarı ile birleşen ve Bor Yolu'na yeni bir alternatif sunan Devlet Bahçeli Bulvarı, artık sadece bir yol değil, şehrin yeni yüzü. 2 kilometrelik güzergah boyunca döşenen 4000 metrelik yeni bordür ve serilen 4750 ton sıcak asfalt, bulvarı hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getirdi.

Üstyapı ve Bağlantılar Güçlendirildi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bulvarın yenilenmesinin şehir için stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Devlet Bahçeli Bulvarı, yenilenen yapısıyla artık daha işlevsel bir hale geldi. Bor Yolu'na alternatif bir güzergah oluşturarak hem trafiği rahatlattık hem de ulaşım süresini kısalttık. Şehrimizin büyüyen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yenilenen bulvar, modern aydınlatma direkleri, güvenli yaya geçitleri ve yeni trafik düzenlemeleriyle hizmete açıldı.

Bölge sakinleri, çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Başkan Özdemir, şehrin diğer bölgelerinde de devam eden yol ve altyapı çalışmalarının, Niğde'yi daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. - NİĞDE