Devlet desteğiyle kendi işini kuran eski hükümlü hayatında yeni bir sayfa açtı - Son Dakika

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler çerçevesinde, Erzincan'da işlediği suç nedeniyle 2,5 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Seçkin Araz, devletin sağladığı hibe desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik yürütülen projeler devam ediyor. Genç yaşta karıştığı bir suç nedeniyle 2,5 yıl cezaevinde kalan 36 yaşında ki Seçkin Aras tahliye olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteğiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi" hakkında bilgi alarak projeye başvurdu. Başvurusu ilgili kurumlarca kabul edilen Araz, Erzincan Merkez Demirkent Mahallesi'nde devletten aldığı 45 bin liralık hibe ile kendi iş yerini açarak geçinimi sağlıyor.

Öte yandan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı 2022 yılının ilk toplantısını Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper başkanlığında ve Koruma Kurulu Başkanlığına üye olan 18 kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile eski hükümlü Seçkin Araz'ın açmış olduğu çay ocağında gerçekleştirdi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Başsavcı Vekili İrfan Alper, dezavantajlı konumda ki eski hükümlüler için Koruma Kurulunun öneminden bahsederek Denetimli Serbestlik Sisteminin kişiye, topluma ve devlete kazanım sağladığı, bu sistemin de kaybedeninin olmadığını ifade etti.

Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş, Denetimli Serbestlik Sisteminin kurulduğu günden bu güne birçok projeye imza attığını belirterek, "Denetimli Serbestlik Sistemi Türkiye'de 2006 yılında kurulmuştur. Denetimli serbestlik sistemi gelinceye kadar Türkiye'de ceza adalet sisteminde hapis cezası ve adli para cezası söz konusuydu. Kişilerin ıslahı bu minvalde değerlendirilerek topluma kazandırılmaya çalışılırdı. Ancak Denetimli Serbestlik Kurumu kurulduktan sonra kişilerin işlemiş oldukları suçun farkına varmaları, toplumla bütünleşmesi adına devletin tüm kurum ve kuruluşlarını seferber etmek adına birçok faaliyetler yürütmekteyiz. Bu doğrultuda Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulları söz konusudur. Bu kurullara eski hükümlüler müracaat ederler. 2020-2021 yılları içerisinde 8 yükümlü projesi ile kurumumuza başvurmuştur. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan ve kendi işini kurmak adına hibe desteği talebi söz konusu olmuştur. Biz de koruma kurullarında bunu ciddi bir manada değerlendirerek, gerekli ölçeklerde değerlendirerek sonucunda da karara bağladık. Bugün burada da kendi işini kurmak adına meydana getirdiği projeyi koruma kurullarına sunmuştu. Erzincan ölçeğinde güzel, farklı, ayakları yere basan temelli bir proje olması sebebiyle de kurul kabul etmişti. Güzel bir mekan açmış, Horan Konağı isminde. Kendi emeği ile ve devletin desteği ile açmış olduğu yerde kendi hayatını kurtarmakla kalmıyor. Aynı zaman da kendisi ile birlikte iki farklı ailenin iş yoğunluğuna göre de bazen 4 kişiye kadar kişiye de çalıştırarak burada maddi destek sağladığını biliyoruz. Kendi işini kurmak adına 44 bin TL'ye kadar devlet hibe sağlıyor. Kişi bizden 43 bin TL gibi bir hibe talep etmişti. Kendisinin 100 bin TL'ye yakın bir giderinin olduğu ama ana omurgasını oluşturmak adına da devletten aldığı hibeyi kullandığını ifade etmiş olayım"

'Devletimizin varlığına şükürler olsun'

Eski hükümlü Seçkin Araz ise konuşmasında devletten aldığı hibe desteğiyle yeni bir hayata başladığını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıllarda işlediğim bir suçtan dolayı bir süre cezaevinde yattım. Sonra çıktım tahliye oldum. Daha sonra hükümlülere bir proje olduğunu öğrendim bir arkadaşım vasıtasıyla. Hükümlü bir arkadaşım vasıtasıyla. Bu projeye başvuru yaptım. Başvurum onaylandı. Bu başvuru neticesinde elime geçen para ile bu işletmemi açtım ve 2 senedir bu işletmemi çalıştırıyorum. Hayatımı buradan geçindiriyorum ve yanımda bir iki tane arkadaş ile birlikte hayatımızı idame ediyoruz. Şükürler olsun devletimize. Bütün hükümlü arkadaşlarımın, kardeşlerimin bu projelere başvuru yapmalarını istiyorum. Çünkü çok iyi projeler. Hükümlüler cezaevinden çıktıktan sonra bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Boşluğa düşüyor. Bu boşluğu bence bu projelerle giderebilirler. Çünkü iş sıkıntısı olduğu için kendi işini kurabilirsin. Her türlü devletimiz yanımızda. Bu destekle açtım ve hiç bir sıkıntı yaşamadım. Bütün birimlere kurumlara gittim. Başvuru yaptım. Hepsi sağ olsun yardımcı oldular. Özellikle Denetimli Serbestlik Bürosu ve diğer bütün kurumların hepsi yardımcı oldular bana. Bu projelerde önemli olan bence projeyi doğru seçmek ve nokta atışı yapmak. Gerçekten çok önemli. Proje doğru olduğu zaman her türlü yardımcı oluyorlar. Projeniz sıkıntılı ise inanmak başarmanın yarısıdır diyorlar ya hakikaten öyle. Devletimiz her konuda bizim yanımızda. Onun için inanmak lazım. Her Türlü, her kuruma gidin herkes size yardımcı oluyor. Hükümlü olduğunuz için sakın aklınıza bir şey gelmesin. Sakın hükümlüyüz, biz mahkümuz kimse öyle bir kanıya kapılmasın. Her türlü devlet bizim yanımızdadır. Çok şükür bu günümüze. Evet devletimizin desteği ile yeni bir hayata başladım. Yeter ki sizde isteyin arkadaşlar" diye konuştu. - ERZİNCAN