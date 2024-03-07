Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Bursa'da yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Bursa'da yoğun ilgi gördü

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Bursa\'da yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iştirakleriyle düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 1. günü Bursa'da gerçekleşti. Fuar, gençlerin büyük ilgisini çekerken, ziyaretçilerin yoğunluğu fuar alanını doldurdu. Protokolden birçok ismin katıldığı fuar, jandarma birimlerinin ve kadın jandarmaların da dikkat çektiği bir etkinlik oldu. Fuar, yarın 17.00'a kadar ziyarete açık olacak.

07.03.2024 23:18
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iştirakleriyle 7-8 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 1. günü sona erdi. Fuar gençler tarafından yoğun ilgi görürken, fuar yarın 17.00'a kadar ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iştirakleriyle 7-8 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 1. günü ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle doldu taştı. Bilhassa gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuara protokolden birçok isim de katılırken, fuar alanının girişinde yer alan jandarmaya ait zırhlı araçların ve motosiklet timlerinin yanı sıra standa yer alan "Saygı Nöbetçisi" Alpler, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Jandarma Özel Harekat personellerinin yanı sıra kadın jandarmalar da ziyaretçilerin dikkatini çekti. Fuar yarın 17.00'a kadar ziyarete açık olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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