Devrek Belediyesi Pazarcı Esnafını Denetledi

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Devrek Belediyesi ilçede faaliyet gösteren pazarcı esnafını denetledi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyette bulunan Pazar esnafına çeşitli denetimlerde bulundu. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz pazar alanında bulunan ölçü tartı aletlerini ölçü ayar memurları ile birlikte denetledi. Vatandaşların kaliteli ve daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahaya çıkarak ölçü tartı aletleri, ürün ağırlık kontrolü ve pazar alanı düzeni başta olmak üzere ilçenin sebze ve meyve pazarında denetimlerde bulundu.

Ekipler ve ölçü ayar memurları teker teker pazar alanında bulunan tartıları denetledi. Denetimlerde muayene süresi dolmuş, doğru gramajı göstermeyen ve 3516 Sayılı Kanun gereği uluslararası standartlarda geçerliliği olmayan ve ticaret amacıyla kullanılmasının yasak olduğu Çin malı tartılara tutanaklar ile el konuldu. Diğer yandan denetim ekipleri vatandaşların pazar esnafından almış olduğu ürünleri özenle kendi tartılarında tartarak ürün gramaj kontrolü yaptı.

Başkan Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada; 'Hemşerilerimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin, güven ve huzur ortamında ilçemiz pazar alanında alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız uygulamalar ile tartı ve tezgah hilelerine, vatandaşlarımızın bir kuruşun da dahi gözü olanlara fırsat vermiyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını her daim sürdürecek güven ve huzur ortamında alışverişlerini yapabileceklerdir" diye konuştu - ZONGULDAK