Devrek İlçesinde Müftülük Öncülüğünde Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrek İlçesinde Müftülük Öncülüğünde Hayır Çarşısı Kuruldu

Devrek İlçesinde Müftülük Öncülüğünde Hayır Çarşısı Kuruldu

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek İlçe Müftülüğü öncülüğünde faaliyet gösteren Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüleri' kurmak amacıyla hayır çarşısı açıldı. Hayır çarşısı, çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin istifade etmesi için düzenlenmiştir.

03.06.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek İlçesinde müftülük öncülüğünde hayır çarşısı kuruldu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek İlçe Müftülüğü öncülüğünde faaliyet gösteren Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüleri" kurmak amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Devrek Cumhuriyet Bulvarında açılan hayır çarşısı ile ilgili bilgi veren Devrek Gençlik Koordinatörü Başkanı Duygu Ayaş,"Faaliyetlerimiz çerçevesinde her hafta sonu gerek ortaokul, gerekse liseli öğrencilerimizin katılımıyla dini içerikli sohbetlerimiz, fidan dikme, örgü örme, kitap okuma, ebru sanatı, anahtarlık yapımı, suluboya gibi atölye çalışmalarını yapmaktayız. Müftülüğümüz bünyesinde yürütülen bir gönüle dokunmak amacıyla çıktığımız bu kutlu yolda Devrek Diyanet Gençliğimizin çalışmalarına katkı sunmak, öğrencilerin istifade etmesi için hayır çarşısı düzenlenmiştir. Katılım sağlayarak bizlere destek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Müftülük, Gençlik, Devrek, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek İlçesinde Müftülük Öncülüğünde Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:46:32. #1.11#
SON DAKİKA: Devrek İlçesinde Müftülük Öncülüğünde Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement