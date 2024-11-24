Devrek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Devrek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Devrek\'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya'nın konuşmaları ve çeşitli programlarla öğretmenler onurlandırıldı.

24.11.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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Devrek ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" organize edilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçede düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya tarafından Cumhuriyet Bulvarında bulunan anıta çelenk sunulması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi. Burada sona eren etkinliğin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi. AKM' de düzenlenen organizasyonda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, "Toplumun geleceğinin harcını yoğuran, gençlere şekil veren, her çeşit meslek erbabının yetişmesine öncülük eden, kendisi bir mum gibi erirken etrafını aydınlatan, bütün bunları yaparken de hep kendinden bir şeyler veren öğretmenlerimizi tekrar hatırladığımız bir gün. Bugün, fedakar öğretmenleri hatırlama ve kıymetlerini yad etme günüdür. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve daimi mesleklerindendir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştıran, yaşamları boyunca gereken bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve kendisi de toplumun önünden giden bir gönül eridir. Bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir, öğretmen. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce yüksek bir ideal, kutsal bir gaye ve hizmet mesleğidir. Öğretmenler birer kılavuzdur; doğru yola yönlendiren kılavuz ise kolaylık ve mutluluk getirir. Toprak altına atılan bir tohum parçalanıp dağılınca, yüzlerce tohum olarak netice verdiği gibi; öğretmendeki bilgi tohumları da öğrencilere dağıtılınca, yeni bilgileri ve insanlık ağacının taze meyvelerini netice olarak verir. Öğretmen bir insanı kurtarmanın, bütün insanları kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Eğitimde kaybedilecek tek bir fert olmadığının bilincindedir öğretmen" dedi.

AKM'deki programların ardından Merkez Yeni Cami de vefat eden öğretmenler için Kur'an-ıKerim Tilaveti okundu ve yine protokol üyeleri tarafından ahrete irtihal eden öğretmenlerin kabristanları ziyaret edildi. Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik ile daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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