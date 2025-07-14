Devrek\'te 33. Baston Festivali Ünlü Sanatçıları Ağırlayacak

Devrek'te 33. düzenlenecek olan Baston Festivalinde ünlü sanatçılar sahne alacak.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bu yıl 33. gerçekleştirilecek olan ve Devrek Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Baston ve Kültür Festivalinde" ünlü sanatçılar sahne alacaklar. 25-26 ve 27 Temmuz tarihleri arasında yer alacak olan festival programında ünlü sanatçılar Uğur Aslan, Sevcan Orhan ve Kibariye Devrekli vatandaşlarla buluşacaklar.

Devrek Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilecek olan konserlere özellikle de gurbetçi vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - ZONGULDAK