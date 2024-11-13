Devrek'te Afet Tatbikatı: 7.2 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu - Son Dakika
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Devrek'te Afet Tatbikatı: 7.2 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu

Devrek\'te Afet Tatbikatı: 7.2 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, merkez üssü Bolu olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden Devrek'te geniş kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları değerlendirildi.

13.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, merkez üssü Bolu olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden, Devrek'te geniş kapsamlı tatbikat düzenledi.

Tatbikatta, Devrek Belediye Başkanvekili Tuncay Mezir, İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice başkanlığında İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları gözden geçirilirken, ilçe genelinde hızlı ve etkilimüdahale stratejileri değerlendirildi.

Tatbikatın saha çalışmaları senaryosunda; deprem esnasında çıkabilecek yangın ve ardından arama kurtarma çalışmalarının, kurumlar arası güç birliği ile en iyi şekilde sahaya yansıtılması planlandı. İtfaiye Müdürlüğü, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden arama kurtarma ekibi, Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Merkezi ekipleri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Afet Tatbikatı: 7.2 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu - Son Dakika

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