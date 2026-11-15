Devrek'te çocuklar iki gün boyunca bilim ve teknoloji atölyelerine katılıyor - Son Dakika
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Devrek'te çocuklar iki gün boyunca bilim ve teknoloji atölyelerine katılıyor

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Devrek\'te çocuklar iki gün boyunca bilim ve teknoloji atölyelerine katılıyor
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çocuklara yönelik iki günlük Bilim ve Teknoloji etkinliği, robotik kodlama ve arkeoloji atölyeleriyle Baston Park'ta başladı. Çocuklar uygulamalı deneylere katılırken aileler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen Bilim ve Teknoloji etkinliğinde çocuklar, çeşitli atölye çalışmaları, deney gösterileri ve oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Devrek Baston Park Kongre ve Sergi Salonu'nda çocuklara yönelik iki gün sürecek Bilim ve Teknoloji etkinliği başladı. Programda robotik kodlama, arkeoloji, mıknatıs ve bilim atölyelerinin yanı sıra elektronik refleks oyunları, ahşap zeka oyunları ve uygulamalı deneyler yer aldı.

Çocuklar, bilimsel deneylere katılarak farklı uygulamaları yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlik alanında kurulan oyun parkurları ve sahne gösterileri de ilgi gördü. Maskotların eşlik ettiği programda aileler de çocuklarıyla vakit geçirdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren organizasyon yetkilisi Umut Bilgin, çocukların eğlenirken öğrenmesini amaçladıklarını söyledi. Bilgin, "Çocukların yalnızca izleyici olmadığı, etkinliklere doğrudan katıldığı bir program hazırladık. İki gün boyunca Devrekli çocukları ve ailelerini ağırlayacağız. Amacımız, eğlenceyi öğrenmeyle, oyunu keşifle buluşturarak ailelerin birlikte güzel vakit geçirmesini sağlamak" dedi.

Kaynak: İHA
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