Devrek\'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gıda güvenliği denetimlerinde ağır hijyen ihlalleri tespit edilen bir yemek işletmesi mühürlendi. Denetimlerde tarihi geçmiş ürünler ve fare pislikleri bulundu. Devrek Belediyesi ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amaçlı denetimlerini sürdürecek.
Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen gıda güvenliği kontrollerini sürdürüyor. Son uygulamada denetime takılan bir işletmede, raflarda tarihi geçmiş ürünler, gıda dolaplarında ise fare pislikleri tespit edildi.
Ekipler, halk sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bu manzaraların ardından tutanak tutarak işletmeyi belediye encümeni kararıyla mühürledi. Denetim sırasında işletme çalışanlarına uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, "Halkın sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir gerekçe kabul edilemez" mesajını verdi. Ekipler, ilçe genelinde benzer uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.
