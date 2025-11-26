Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor - Son Dakika
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor

Devrek\'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
26.11.2025 16:21  Güncelleme: 17:34
Devrek\'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki günde ikinci hijyen skandalı ortaya çıktı. Gizli bölmesindeki imalathanede ortaya çıkan kokmuş etlerin ortaya çıkan ve mühürlenen pidecinin ardından bu kez de bir yemek işletmesinde tarihi geçmiş ürünler ve fare pislikleri bulundu. Ekipler işletmeyi mühürledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gıda güvenliği denetimlerinde ağır hijyen ihlalleri tespit edilen bir yemek işletmesi mühürlendi. Denetimlerde tarihi geçmiş ürünler ve fare pislikleri bulundu. Devrek Belediyesi ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amaçlı denetimlerini sürdürecek.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER, DOLAPLARDA FARE PİSLİKLERİ

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen gıda güvenliği kontrollerini sürdürüyor. Son uygulamada denetime takılan bir işletmede, raflarda tarihi geçmiş ürünler, gıda dolaplarında ise fare pislikleri tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Ekipler, halk sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bu manzaraların ardından tutanak tutarak işletmeyi belediye encümeni kararıyla mühürledi. Denetim sırasında işletme çalışanlarına uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, "Halkın sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir gerekçe kabul edilemez" mesajını verdi. Ekipler, ilçe genelinde benzer uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güncel, Yerel, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Atalay k Atalay k:
    Denetlenmedigi için ortaya çıkıyor. Yıllarca yedirmişler aslinda 2 0 Yanıtla
