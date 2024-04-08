Devrek\'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hareketli

Yerel

Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı hareketliliği göz dolduruyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala ilçede hissedilir derecede alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Zonguldak'ın en hareketli pazarları arasında yer alan Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışveriş yapmak için adeta bir birleri ile yarış ediyorlar. Pazara gelen vatandaşlar özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.

Metropollerden gelen vatandaşların şekerleme ürünlerine yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç,"Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte geçen yıla oranla ilçede ciddi anlamda bir nüfus artışı söz konusu bu da esnaflar olarak bize olumlu yansıyor. Vatandaşlar yaklaşan bayram nedeniyle şekerleme ve tatlı gruplarına yakın ilgi gösteriyorlar ve fiyatlar gayet normal halk istediği şekerlemelerini rahatça alabiliyorlar şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK