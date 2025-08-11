Devrekani\'de Taziye Evi Hizmete Açıldı

Devrekani Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan taziye evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapımı tamamlanan taziye evi, vatandaşların hizmetine sunuldu. Devrekani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının yanında inşa edilen taziye evi, mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı. Taziye evi, sadece taziye günlerinde değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler, mahalle toplantıları ve özel günlerde de hizmet verecek şekilde planlandı. Taziye evinde, erkek ve kadın salonları ile bir mutfak olmak üzere çeşitli bölümler yer alıyor. Özellikle taziye evi, ilçe dışından gelen cenazelerle cenaze yakınlarına büyük kolaylık ve imkan sağlayacak. Ayrıca cenaze yakınları içinde taziye evinde bekledikleri sırada ikramlık yiyeceklerde hazırlanacak.

Devrekani Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan taziye evinin açılış törenine Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Devrekani Kaymakamı Umut Pazarcı, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Devrekani Belediye Başkanlığı olarak Sosyal Hizmetler Birimini, 2019 yılında kurduk. Sosyal Hizmetler Birimi, Devrekani Belediyemizce devreye almış olduğumuz bir hizmet koludur. Sosyal Hizmetler Birimimize bağlı olarak taziye evimizin de açılışını yapıyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde Devrekani Belediyesine ait bir sosyal hizmet birimini kurduk. Sosyal hizmet birimimizi kurarken, özellikle ilçemizde yardıma ihtiyaç duyan ailelerimiz, fertlerimizle ilgilenmek, onların dertlerine deva olmaktı. Bizim asıl amacımız buydu. Çok şükür 6 yıldan beri bu hizmetimizi kesitsiz olarak veriyoruz. Bir adet araç tahsis ettik, 3 tane personelimiz var. İlçemizde ikamet eden hasta olan vatandaşlarımız, bize telefon açtıkları takdirde ilgili arkadaşlarımız, vatandaşımızın evine kadar gidiyorlar, onları alıyorlar ve gerek Devrekani Devlet Hastanesine gerekse Kastamonu'daki hastanelere hatta Ankara ve İstanbul'daki hastanelerde tedavi olmaları anlamında onları götürüyorlar. Hastalarımıza yardımcı oluyorlar. Eğer doktor beyler orada iğne, ilaç yazmışlarsa biz eczaneden onları alıyoruz, evlerine kadar bırakıyoruz. İğne vurulması gerekiyorsa her gün getiriyoruz ve hastalarımıza onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ramazan aylarında ilçe kaymakamlığımızla birlikte iftar ve sahurda yardıma ihtiyaç olan ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yani kimsesizlerin kimsesi olmayı hedefledik ve başarılı bir şekilde biz, bu hizmetimizi 2019 yılından beri yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Taziye evini devreye alarak büyük bir ihtiyacı daha tamamlamış olduklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, "Devrekanili ve Kastamonulu birçok gurbetçi hemşehrimiz var. Gurbetçi hemşehrilerimizden cenazesi olan vatandaşlarımız, İstanbul'dan otobüs ile yola çıkıyorlar. Sabahın erken vakitlerinde ilçemize geliyorlar. Açık olan yer olmuyor. Onların bir evi olsun, bir kapısı olsun, bir açık yeri olsun istedik ve taziye evimizi inşa edelim diye düşündük. Nasip olursa önümüzdeki günlerde bize ulaştıkları takdirde yola çıkan cenaze ve cenaze yakınlarımızı burada misafir etmek adına çayları, çorbaları hazır olacak ve burada açık olan bir kapıları olacak. Sıcak bir ortamda cenaze defin işlemine kadar geçen zaman diliminde konforlu bir hizmet almış olacaklar. Biz bu hizmeti amaçladık" diye konuştu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise, "İnsanlar zor zamanlarda yanlarında olunmasından hoşlanırlar. En kıymetli zamanlarda cenazelerinde insanların yanında olmak, düğün dernekte öyledir ama cenazesinde bir insanın yanında olduğunuz zaman size ömür boyu minnet duyar. Öncelikle bunun için sizleri tebrik ediyorum. Çok ince çok güzel bir düşünce, İstanbul'dan dışarıdan gelecek insanlarımız da bunun yazı ayı var, kış mevsimi var. Devrekani'ye ilçe dışından geldiklerinde orada girecekleri işte vakit geçirip işlerini görecekleri bir yer yapılması son derece kıymetli olmuş. Başkanım sizleri ben tebrik ediyorum. Devrekanili hemşehrilerimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taziye evinin açılış kurdelesi kesilerek, bina gezildi. Ayrıca davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KASTAMONU