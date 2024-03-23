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Devrekli muhtar 250 kişiye sıvı yağ hediyesinde bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Özbağı Köyü Muhtarı Aziz Hızarcı Ramazan ayı münasebetiyle seçmenlerine 10'ar kiloluk 250 adet ayçiçeği yağı hediyesinde bulundu. Devrek ilçesi Özbağı Köyünde yaşayan köy muhtarı Aziz Hızarcı her yıl özel gün ve aylarda geleneksel hale getirdiği hediye dağıtımı programında bu kez de Ramazan ayı nedeniyle yaklaşık 250 kişiye 10'ar kiloluk ay çiçek yağı hediyesi gerçekleştirdi.

Seçmenlerini özel ay ve günlerinde yalnız bırakmayan Hızarcı hediye dağıtım programı nedeniyle şunları söyledi," Yılsonlarında, bayramlarda ve Ramazan aylarında köylülerime mutlaka o güne özel hediyeler alarak onların gönüllerini ve dualarını almaya çalışırım. Maddi kaynağı gerek yurt dışında ve gerekse de memleketimizde beni sevenler karşılıyorlar. Bu aya özel olarak 250 kişiye 10'ar kiloluk ay çiçek yağı hediyesinde bulundum bu tür programlarımız kesintisiz devam edecektir" diye konuştu.

Köy muhtarından memnun olduklarını ifade eden Özbağı Köyü sakinleri ise " Muhtarımız bizleri özel ay ve günlerimizde asla unutmaz çeşitli hediyeler dağıtarak hem gönlümüzü alır hem de dualarımızı alır kendisinden Allah razı olsun" diye konuştular. - ZONGULDAK