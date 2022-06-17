Devrilen yük treni nedeniyle mahsur kalan yolcular Kayseri'den aktarma ile gönderildi - Son Dakika
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Devrilen yük treni nedeniyle mahsur kalan yolcular Kayseri'den aktarma ile gönderildi

17.06.2022 23:51

Devrilen yük treni nedeniyle mahsur kalan yolcular Kayseri'den aktarma ile gönderildi Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yük treninin devrilmesi nedeni ile yollarına devam edemeyen yolcular, Kayseri'den yapılan aktarma ile memleketlerine gönderildi.

Devrilen yük treni nedeniyle mahsur kalan yolcular Kayseri'den aktarma ile gönderildi

KAYSERİ - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yük treninin devrilmesi nedeni ile yollarına devam edemeyen yolcular, Kayseri'den yapılan aktarma ile memleketlerine gönderildi.

Kayseri-Yeşilhisar/ Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treninin Yozgat'ın Şefaatli ilçesi girişinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yol nedeni ile yollarına devam edemeyen yolcular otobüslerle Kayseri'ye gönderildi. Yaklaşık 290 yolcu, Kayseri'de hazırlanan yolcu treni ile memleketlerine gönderildi.

Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan bir vatandaş, "Ankara'dan yola çıktık. Yozgat Şefaatli istasyonuna saat 17.00 sıralarında geldik. Orada galiba yük treninde bir sıkıntı olmuş. Bir vagon raydan çıkınca beklemek zorunda kaldık. Vagonların kaldırılması için yapılan çalışmanın uzun süreceği söylenildi. Karayolu ile Kayseri'ye aktarıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Kaymakamımız olsun, Devlet Demir Yolları olsun bizimle çok ilgilendiler. Alakadar oldular. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri'den memleketine gidecek olan Gülperi Telan da "Tren birden bire durdu. Ne olduğunu anlamadık. Sonradan öndeki tren raydan çıkmıştı galiba. Bizi aktarma yapacaklarını söylediler. Güzel bir şekilde minibüslere yerleştirildik ve buraya getirdiler" ifadelerini kullandı.

Ankara'da okuyan ve memleketi Diyarbakır'a giden Ramazan Çomak ise, "Final haftası bittikten sonra memlekete dönmek için tren bileti aldık. Yozgat'ın bir ilçesinde yük treni devrildi. Bizim tren de haliyle durdu. Kayseri'den vinç falan çağırdılar. Onun gelişi de 3-4 saati bulur dediler ve bizi Kayseri'ye dolmuşlarla ve otobüslerle nakettiler. Kayseri'den ek tren seferi düzenleyeceklerini söylediler. Şu an Kayseri'deyiz bekliyoruz" dedi.

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Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı Yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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