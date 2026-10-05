Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi seyyanen zam talebini yineledi - Son Dakika
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Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi seyyanen zam talebini yineledi

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Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi seyyanen zam talebini yineledi
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DİSK/Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi, emekli aylıklarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Kadir Demir, 'Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz' diyerek seyyanen zam talebinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - DİSK/Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekmek amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Kadir Demir, emeklilerin düşük aylıklar ve artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunları gündeme getirildi. Emekli aylıklarının enflasyon karşısında eridiği ve temel ihtiyaçlara erişimin giderek zorlaştığı ifade edilen açıklamada, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşturulması istendi.

Sendika Şube Başkanı Kadir Demir, basın açıklamasında, emeklilerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Türkiye genelinde alanlarda olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Alanlarda olma sebebimiz emeklilerin içinde bulunduğu sorunlara dikkati çekmek ve sesimizi duymayan kulaklara, görmeyen gözlere duyurmak. Bugün bu amaçla bütün Türkiye'de yine alanlardayız. Emeğimizi, onurumuzu çaldırmayacağız. Bizler bu ülkenin yıllarca alın teri döken, üreten, çalışan ve bugün emekli olan milyonlarıyız. Ömrümüzü fabrikalarda, tarlalarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında, sokaklarda bu ülkenin geleceği için harcadık. Bugün bizlere reva görülen ise insanca bir yaşam değil, her geçen gün biraz daha ağırlaşan yoksulluk, açlık ve güvencesizliktir. Buradan açıkça ilan ediyoruz; emeğimizi de onurumuzu da çaldırmayacağız."

"SADAKA İSTEMİYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Yıllarca prim ödeyerek kazanılan emeklilik hakkının bir lütuf olmadığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bugün milyonlarca emekli aldığı maaşla ayın sonunu getiremiyor. Temel gıda maddelerine, kiraya, elektriğe, doğal gaza ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanıyor. Emeklinin sofrasındaki ekmek küçülürken yaşam maliyeti büyüyor. Biz yoksulluğa mahküm edilmeyi kabul etmiyoruz. Emeklilik insan hayatının son döneminde huzur ve güven içinde yaşaması gereken bir dönemdir. Emeklileri çocuklarının yardımına, borca, krediye ve sadakaya muhtaç bırakmak, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Yıllarca ödediğimiz primlerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır ücret, insanca yaşam koşulları ve adil bir emeklilik sistemi istiyoruz."

"SEYYANEN ZAM TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirten Demir, "Emekli maaşlarının gerçek enflasyon karşısında erimesine seyirci kalmayacağız. Seyyanen zam talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. En düşük emekli aylığının insan onuruna yaraşır seviyeye çıkarılması için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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