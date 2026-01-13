Devrimci Emekliler: Tüik'in Sahte Enflasyonuna ve AKP'nin Oyunlarına Teslim Olmayacağız

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – CHP'nin TBMM'de asgari ücret ve emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik başlattığı nöbet eylemine paralel olarak Devrimci Emekliler Sendikası Samsun ve Atakum şubeleri Samsun'da sokaklara çıktı. İlkadım ilçesinde kurulan çadır önünde yapılan açıklamada, asgari ücret ve emekli maaşlarına sert tepki gösterildi. Emekliler açıklanan asgari ücrete teslim olmayacaklarını dile getirdi.

Devrimci Emekliler Sendikası Samsun ve Atakum şubeleri, Cumhuriyet Halk Partisinin TBMM'de asgari ücret ve emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik başlattığı nöbet eylemine paralel olarak Samsun'da eylem başlattı. İlkadım ilçesinde Gazi Müzesi önünde kurulan çadır önünde yapılan açıklamaya CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve CHP İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç da destek verdi. Açıklamayı iki şube adına Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hepinizin bildiği gibi 2025 yılı enflasyon oranı Bağımsız kurum ENAG'ın hesapladığı rakamlara göre yüzde 56,14, TUİK tarafından açıklanan rakamlara göre ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bizler TUİK'in bağımsız bir istatistik kurumu olmaktan çok enflasyonla mücadele eden ve siyasi iktidarın ekonomik hedeflerine göre oranlar belirleyen bir kurum haline geldiğini biliyorduk. TUİK bizi bu yıl da yanıltmadı ve açıkladığı rakamlar kimseyi ikna etmeye yetmedi. Ancak AKP iktidarı, TUİK tarafından manüple edilerek açıklanan bu rakamlara bile tahammül edemedi ve 2026 yılı asgari ücretini TUİK'in açıkladığı yüzde 30,89'un altında bırakarak yüzde 27 artışla 28.075 TL olarak belirledi.

16.881 TL olan en düşük emekli aylığı ise yüzde 18,4 oranında artırılarak yine kendi açıkladıkları enflasyon oranının altında bırakıldı. Bu artıştan işçi emeklilerinin nasibine yüzde 12,19, memur emeklilerinin ise yüzde 18,60 oranında pay düştü. Açıklanan asgari ücret, açıklandığı gün itibarıyla açlık sınırının altında bir rakam olarak karşımızda dururken, en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının neredeyse yarısına eşit hale geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada dikkati çeken bir diğer önemli nokta, en düşük emekli aylığının 20.000 TL'ye yükselmiş olmasına rağmen, bu aylığı alanların sayısının 4 milyondan 4 milyon 900 bin kişiye çıkmış olmasıdır. Geçen yıldan bu yana 900 bin kişinin aylığı daha en düşük emekli aylığı seviyesine düşmüş, bir başka deyişle 2026 yılında 900 bin kişi daha taban aylık alanlar kervanına eklenmiştir. Bu gidişle, her yıl 900 bin kişinin taban aylığa düşmesi halinde birkaç yıl içinde emeklilerin tamamı tabanda eşitlenecek, ortalama emekli aylığının 23.500 TL olduğu düşünüldüğünde arada ciddi bir fark kalmadığı görülecektir.

Yukarıda anlatılan tablo AKP'nin bilinçli bir tercihinin ürünüdür. Kamunun bütün kaynaklarının sermaye kesimine aktarılması çabasının sonucudur. Bu siyasi iktidarın gündeminde emekliler, asgari ücretliler, çalışan ve üreten kesimler yoktur. Onların gündeminde rantiyeciler, faiz lobileri, yap-işlet-devret modeliyle büyüyen yandaş şirketler ve kar garantili sözüm ona yatırımcılar vardır.

Ancak emekliler üzerlerinde oynanan oyunun farkındadır. Bu nedenle hızla örgütlenmekte, sendika etrafında kenetlenmekte ve sorunlarına kayıtsız kalmamaktadır. Emeklilerin aralık ayı boyunca kışın karına ve soğuğuna rağmen sokaklarda olması, haklarına sahip çıkması artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermektedir. Emekliler kışı bahara çevirme konusunda kararlıdır; bıçak kemiğe dayanmış, kaybedecek hiçbir şeyleri kalmamıştır.

Siyasi iktidar bu gerçeği görmek ve emeklilerin taleplerine kulak vermek zorundadır. Seçim dönemlerinde emeklilerin ağzına bir parmak bal çalıp oylarını alabileceklerini düşünenler yanılmaktadır. Emekliler bu numaraları artık yutmayacak, bunun siyasi bedeli çok ağır olacaktır.

Buradan taleplerimizi bir kez daha sıralıyoruz:

2026 yılı asgari ücret insanca yaşanabilir bir seviyeye yükseltilmeli, yüksek enflasyon ortamında üç ayda bir yeniden güncellenmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, diğer emeklilerin aylıkları da bu oranda artırılmalıdır. TUİK bağımsız bir kurum haline getirilmeli, sendika temsilcileri bu kurulda yer almalıdır. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret tutarında olmalı ve hak sahipleri dahil herkese eşit ödenmelidir. Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmamalıdır. İmplant dahil diş tedavileri ile gözlük bedelinin tamamı SGK tarafından karşılanmalıdır. Kamu çalışanlarına yapılan tüm ödemeler keseneğe dahil edilmeli ve emekli aylıklarına yansıtılmalı, 1. dereceye gelmiş herkese 3600 ek gösterge uygulanmalıdır. Memurlara verilen seyyanen zam, memur emeklilerine de yansıtılmalıdır. İntibak yasası çıkarılarak aynı koşullarda farklı zamanlarda emekli olanlar arasındaki fark giderilmelidir. Çalışma hayatına başladıktan sonra yapılan değişikliklerle emeklilik hakkı kısıtlanan herkesin gasp edilen hakları iade edilmelidir. 5510 sayılı yasa ile geriye götürülen tüm haklar eski haline getirilmelidir.

Bu taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemiz sürecek, eylem alanlarından ve sokaklardan çekilmeyeceğiz."

Eyleme destek veren CHP Samsun Milletvekil Murat Çan'da kısa bir konuşma yaptı.

Çan konuşmasında şunları söyledi:

"Tam 2 yıldır meydanlarda mitinglerde bütün önceliğimizde genel başkanımız kurutuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz diyerek bir birlikteliği örgütlü lideridir. Bunun gereği olarak iktidarın Ocak enflasyonu açıklanır açıklanmaz, emeklilerimiz için hiçbir adım atmaması üzerine genel başkanımız Perşembe günü çok net bir kararla Mecliste nöbete devam ettik. Dolayısıyla Meclisi boş bırakmadan Meclisi terk etmeden emeklilerimiz için yaşanabilir bir ücret en az asgari ücret niteliğinde bir ücret, haberi gelmeden Meclisi terk etmeme kararı aldık. Ben nöbetin ilk saatlerinde Meclisteydim. Daha sonra Samsun'a yola çıktım. Yarın sabah itibariyle de yarın ki nöbette görevimin başında olacak şekilde Mecliste olacağım. Yarın 24 saat boyunca Mecliste nöbetçiyiz. Ne zamana kadar? Emeklilerimiz yaşanabilir bir ücrete ulaşana kadar. Bütün dileğimiz emeğimiz budur. Sadece emeklilerimiz değil, emekçilerimiz ve toplumda mağduriyet yaşayan tüm vatandaşlarımız, hak hukuk mücadelesinde olan bütün mağdurlar, bütün mazlumlar için ve hepsinden önemlisi bugün Silivri zindanlarında bulunan başta Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Ekrem İmamoğlu ve eylemlerde olacağız. Diğer belediye başkanlarımız, belediye bürokratlarımız, basın emekçilerimiz için mutlaka ve mutlaka sonuç alana kadar meydanlarda olacağız."