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DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini paylaştı - Son Dakika

DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini paylaştı

17.11.2021 09:22
DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini paylaştı

DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini paylaştı.

DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini paylaştı. 2020 yılı Ekim ayına göre, bu yılın 10 aylık diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 36, ticari uçak seferi sayısı yüzde 41, taşınan yük miktarı yüzde 23, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 37 oranında artış gösterdi. Havalimanından yapılan dış hat uçak seferi sayısı yüzde 11 oranında artış kaydetti.

Erzurum havalimanı uçak sefer sayısı

Bu yılın 10 ayında Erzurum havalimanından 5 bin 402 iç, 97 dış hat üzerinden olarak toplam 5 bin 499 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 37, dış hat sefer sayısı yüzde11, toplam uçuş sayısı ise yüzde 36'lık artış gösterdi. Havalimanından 2020 yılı Ekim ayında 3 bin 947 iç, 87 dış, toplam 4 bin 34 sefer yapılmıştı.

Erzurum havalimanı yolcu sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 641 bin 207, dış hatta 2 bin 497 toplam 643 bin 704 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2020 yılı ekim dönemine göre, yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 37, dış hatlarda yüzde 18, toplamda yüzde 37 olarak belirlendi. Geçen yıl aynı dönemde havalimanından iç hatta 466 bin 372, dış hatta ise 2 bin 121 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum havalimanı ticari uçak seferi sayısı

2021 Ocak - Ekim döneminde il havalimanından 4 bin 363 iç, 19 da dış hatta olarak toplam 4 bin 382 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 41, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 6 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 41 oldu. Geçilen yılın Ekim ayında havalimanından 3 bin 99 iç, 18 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum havalimanı taşınan yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 5 bin 561, dış hatta 54, toplam 5 bin 615 ton yük taşındı. Yılın 10 ayında taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 23, dış hatlarda ise yüzde 35, oranında artış gösterdi. Toplamda değişim oranı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti. Havalimanından geçen yılın 10 ayında iç hatta 4 bin 518, dış hatta ise 40 ton yük taşınmıştı.

15 milyon 713 bin 406 yolcu ekim ayında hava yolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 76.458, dış hatlarda 58.953'e ulaştı. Ekimde üst geçişler ile birlikte toplam 158.512 uçak trafiği gerçekleşti.

Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı Ekim ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı.

Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7.087.331, dış hat yolcu trafiği 8.595.156 oldu. Böylece ekimde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15.713.406 yolcuya hizmet verildi. 2019 yılı Ekim ayında ise iç hatta 8.450.461, dış hatta 10.855.875 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 19.340.957 yolcu trafiği olmuştu. Böylece 2021 yılında; iç hatta 2019'un %84'ü, dış hatta %79'u ve toplamda %81'i gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ekim ayında iç hatlarda 68.823 ton, dış hatlarda 287.889 ton, toplamda ise 356.712 ton oldu. - ERZURUM

DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini paylaştı

Erzurum Havaalanı, Türkiye, Uçak, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini paylaştı - Son Dakika


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