DHMİ\'nin 93. Yıl Dönümü Kutlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 93. kuruluş yıl dönümü, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Enes Çakmak'ın yayımladığı mesajla kutlandı. Çakmak mesajında, Türkiye'nin küresel havacılıkta yön tayin eden bir konuma ulaştığını vurgulayarak, havalimanlarında toplam 247 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, 20 Mayıs 1933'te başlayan kurumsal yürüyüşün 93. yılına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. DHMİ'nin sadece havalimanı işleten bir kurum olmadığını, Türk sivil havacılığının gelişim istikametini belirlediğini ifade eden Çakmak, son yıllarda altyapıdan hava seyrüsefer hizmetlerine kadar her alanda tarihi gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Havacılıkta yakalanan güçlü ivmenin verilere de yansıdığını ifade eden Çakmak, güncel rakamları paylaştı: "Havalimanlarımızda direkt transit yolcular dahil toplam 247 milyon 163 bin 531 yolcuya hizmet verilmiş, üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 2 milyon 507 bin 399'a ulaşmış, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden biri görülmüştür. Bu veriler, Türk sivil havacılığının ulaştığı gücü ve kuruluşumuzun bu başarıdaki belirleyici payını açıkça ortaya koymaktadır."

Son dönemde hayata geçirilen vizyon projelere değinen Çakmak, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete alınması, Kayseri ve Trabzon'daki kapasite artışları ile Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarılmasını önemli adımlar olarak nitelendirdi.

Çakmak, "17 Nisan 2025 tarihinde başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu yalnızca ülkemiz için değil, Avrupa havacılığı açısından da tarihi bir gelişme olmuştur. Bu uygulama ile Türkiye, Avrupa'da bir ilki hayata geçirmiş; hava trafik yönetimindeki yetkinliğini bütün dünyaya göstermiştir" dedi.

DHMİ'nin yerli ve milli sistemlerle geleceği doğru okuyarak öncü konumunu sürdürdüğünü belirten Çakmak, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bizler, 93 yıllık bu büyük mirası yalnızca korumakla yetinmeyecek; Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha da ileriye taşıyacağız. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türk sivil havacılığını çok daha yüksek bir seviyeye ulaştırmaktır. Bu duygularla, büyük DHMİ ailesinin 93. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor, ebediyete irtihal eden mensuplarımızı rahmetle anıyorum." - ERZURUM