DHMİ'nin 93. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DHMİ'nin 93. Yıl Dönümü Kutlandı

DHMİ\'nin 93. Yıl Dönümü Kutlandı
20.05.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DHMİ, 93. kuruluş yılını kutladı; 247 milyon yolcuya hizmet verildi, havacılıkta tarihi gelişmeler yaşandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 93. kuruluş yıl dönümü, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Enes Çakmak'ın yayımladığı mesajla kutlandı. Çakmak mesajında, Türkiye'nin küresel havacılıkta yön tayin eden bir konuma ulaştığını vurgulayarak, havalimanlarında toplam 247 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, 20 Mayıs 1933'te başlayan kurumsal yürüyüşün 93. yılına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. DHMİ'nin sadece havalimanı işleten bir kurum olmadığını, Türk sivil havacılığının gelişim istikametini belirlediğini ifade eden Çakmak, son yıllarda altyapıdan hava seyrüsefer hizmetlerine kadar her alanda tarihi gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Havacılıkta yakalanan güçlü ivmenin verilere de yansıdığını ifade eden Çakmak, güncel rakamları paylaştı: "Havalimanlarımızda direkt transit yolcular dahil toplam 247 milyon 163 bin 531 yolcuya hizmet verilmiş, üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 2 milyon 507 bin 399'a ulaşmış, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden biri görülmüştür. Bu veriler, Türk sivil havacılığının ulaştığı gücü ve kuruluşumuzun bu başarıdaki belirleyici payını açıkça ortaya koymaktadır."

Son dönemde hayata geçirilen vizyon projelere değinen Çakmak, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete alınması, Kayseri ve Trabzon'daki kapasite artışları ile Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarılmasını önemli adımlar olarak nitelendirdi.

Çakmak, "17 Nisan 2025 tarihinde başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu yalnızca ülkemiz için değil, Avrupa havacılığı açısından da tarihi bir gelişme olmuştur. Bu uygulama ile Türkiye, Avrupa'da bir ilki hayata geçirmiş; hava trafik yönetimindeki yetkinliğini bütün dünyaya göstermiştir" dedi.

DHMİ'nin yerli ve milli sistemlerle geleceği doğru okuyarak öncü konumunu sürdürdüğünü belirten Çakmak, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bizler, 93 yıllık bu büyük mirası yalnızca korumakla yetinmeyecek; Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha da ileriye taşıyacağız. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türk sivil havacılığını çok daha yüksek bir seviyeye ulaştırmaktır. Bu duygularla, büyük DHMİ ailesinin 93. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor, ebediyete irtihal eden mensuplarımızı rahmetle anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DHMİ'nin 93. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:26:16. #7.13#
SON DAKİKA: DHMİ'nin 93. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.