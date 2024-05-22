Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibine AFAD'dan Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibine AFAD'dan Eğitim

Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibine AFAD\'dan Eğitim

Dicle Elektrik Arama Kurtarma (DAK) ekibine AFAD İl Müdürlüğü uzmanları tarafından Diyarbakır'da 'Depremde arama kurtarma' eğitimi verildi. Eğitim sonunda DAK ekibi sertifikalarını alarak profesyonel arama kurtarma ekibinde yer alacak.

22.05.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik Arama Kurtarma (DAK) ekibine AFAD İl Müdürlüğü uzmanları tarafından Diyarbakır'da 'Depremde arama kurtarma' eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen eğitim, hem teorik hem de uygulamalı olarak yapıldı. DAK ekibi, eğitim sonunda sertifikalarını alarak profesyonel arama kurtarma ekibindekiler statüsü kazandı.

AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı olarak tüm elektrik dağıtım şirketleri arasında akredite edilen ikinci ekip olan 81 kişilik DAK ekibinin 18 kişilik birinci grubu, 6 gün süren 'Depremde Arama-Kurtarma' eğitimini tamamladı. DAK ekibinin diğer üyeleri de toplam 3 grup halinde bu eğitimi almaya devam ediyor.

Eğitim sonunda profesyonelleştiler

DAK ekibi, AFAD yerleşkesinde teorik ve pratik olarak gerçekleşen eğitim süresince, olası bir depremde hasta, yaralı taşıma teknikleri, kirli çalışma ve temiz çalışma, enkaz kaldırma ve destekleme çalışmaları, tahkimat ile genel malzeme bilgisi konularında uzmanlarından eğitim aldı. Toplam 6 gün süren eğitimin ilk gününde katılımcılara ekip oluşumu ve lojistik konularında da bilgiler aktarıldı. Eğitimin uygulamalı gerçekleşen 5 günlük saha sürecinde DAK personeline malzeme tanıtımı ve malzemenin doğru kullanımı, enkaz, kırım, yıkım işlemleri ve enkazın desteklenmesi çalışmaları konusunda da kapsamlı bilgiler verildi. Eğitim sonunda ise 18 kişilik DAK ekibi saha tatbikatı ve yazılı sınava tabii tutularak sertifikalarını aldı. DAK ekibi yaşanması muhtemel bir deprem durumunda arama kurtarma faaliyetlerinde profesyonel destek sağlayabilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Deprem, Dicle, AFAD, Deprem, Acil Durum, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibine AFAD'dan Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
08:29 Ecem Erkek’ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show’a geri dönüyor Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
02:25 Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı Kazara kendisini vurarak öldürdü Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı! Kazara kendisini vurarak öldürdü
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 10:14:47. #1.13#
SON DAKİKA: Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibine AFAD'dan Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement