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Dicle Elektrik İşçileri Köpekle Halay Çekti - Son Dakika
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Dicle Elektrik İşçileri Köpekle Halay Çekti

Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri, Çınar ilçesinde elektrik onarımı için mola verdikleri sırada köpekle halay çekti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dicle Elektrik İşçileri Köpekle Halay Çekti
24.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:40
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Diyarbakır'da Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin elektrik onarımı için gittikleri Çınar ilçesine bağlı mahallede verdikleri mola sırasında köpekle halay çekmeleri güldürdü.

Dicle Elektrik'in elektrik onarım çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Çınar ilçesinde çalışan bir grup işçi mola verdikleri esnada halay çekti. O esnada köpeği de aralarına alan grup, köpekle halaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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