Dicle Elektrik'ten asılsız suçlamalara yanıt: "Tüm ceza işlemleri rutin bir şekilde denetleniyor"

Dicle Elektrik, bazı eski çalışanların şirkete yönelik suçlamalarını yalanlarken, sahada tespit edilen kaçak işlemlerinin komisyonlar ve teknolojik sistemler üzerinden iki ayrı denetime tabi tutulduğunu bildirdi. İddia sahiplerinin çalıştıkları dönemde gerçekleştirdikleri hatalı 63 kaçak işleminin bu sayede belirlenerek iptal edildiğini duyuran Dicle Elektrik, çalışmaların EPDK'nın yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini, çalışanların ceza belirlemesinin ise söz konusu olmadığını açıkladı.

Dicle Elektrik, bir yayın organının 'İşçiler DEDAŞ'ı anlattı, Kaçak yapıp abonelere ceza kesiyorlar' başlıklı haberinde yer alan suçlamaları yalanladı. Sahada tespit edilen kaçak işlemlerinin komisyonlar ve teknolojik denetimler ile denetlendiğini belirten enerji şirketi, söz konusu iddia sahiplerinin çalıştıkları dönemde gerçekleştirdikleri 63 kaçak işleminin hatalı bulunarak iptal edildiğini, bahse konu iddialarla ilgili ise inceleme başlatıldığını duyurdu. Tüm işlemler gibi kaçak cezalarının da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirildiği, çalışanların ceza belirlemesi gibi bir durumun ise kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

Performans değerlendirmesi sonrası iş akitleri feshedildi

Dicle Elektrik, söz konusu haberde asılsız iddialarına yer verilen 4 eski çalışanın yapılan performans değerlendirmeleri sonrasında iş akitlerinin feshedildiğini, iş akitlerinin feshedilmesi öncesinde kendilerine kanunen gerekli tüm ikazların yapıldığını belirtti. Enerji şirketi, iş akitlerinin feshedilmesi öncesinde ilgili çalışanlardan savunmalarının alındığını ve yasal haklarının eksiksiz ödendiğini de açıkladı.

İddialar yeniden incelendi

Buna rağmen söz konusu eski çalışanların iddialarının titizlikle incelendiğine yer verilen açıklamada, bahse konu kişilerin sahada yapmış olduğu kaçak işlemlerden 63'ünün ise bundan daha önce komisyonların yanında yapay zeka teknolojisi ile yapılan incelemeler sonucunda kusurlu bulunduğu ve iptal edildiği bildirildi. - DİYARBAKIR