Dicle Elektrik'ten Kesintilere Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Dicle Elektrik'ten Kesintilere Yanıt

Dicle Elektrik\'ten Kesintilere Yanıt
19.08.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik, Diyarbakır'daki enerji kesintilerine yönelik mağduriyet iddialarını reddetti.

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde yaşanan enerji kesintilerine ilişkin mağduriyet iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, borcunu ödeyen abonelere yakıtı da karşılanan jeneratörlerle 7/24 enerji sağlandığını, kaçak kullanım ve borç nedeniyle yapılan kesintilerin ise yasal çerçevede yürütüldüğünü bildirdi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde görev yapan Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerine ilişkin iddiaların gerçekle bağdaşmadığını açıkladı. Açıklamada, borcunu ödemeyen ve kaçak elektrik kullanan kullanıcıların enerjisinin yasal mevzuat çerçevesinde kesildiği, buna karşın borcunu ödeyen tüm abonelere jeneratör destekli kesintisiz enerji sağlandığı belirtildi. Şirket, kamuoyunda oluşturulmak istenen mağduriyet algısının doğru olmadığını vurguladı.

Dicle Elektrik açıklamasında, söz konusu iki kırsal yerleşim yerinde toplam 61 tarımsal sulama abonesi bulunduğu, bunlardan yalnızca 3'ünün borçsuz olduğu ifade edildi. Geriye kalan 58 abonenin ise yüksek miktarda elektrik borcuna sahip olduğu belirtilirken, bölgede abonesiz ve kaçak şekilde kullanılan 36 trafo tespit edildi. Yapılan denetimlerde, kaçak kullanım oranının yüzde 87'ye ulaştığı ve aylık maliyetinin 30 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, Yaprakbaşı Mahallesi'nde bulunan borçlu abonelere kolaylık sağlandığı da vurgulandı. Dicle Elektrik, toplam 136 milyon TL olan borcu, yapılan görüşmeler neticesinde 74 milyon TL'ye kadar indirerek ödeme kolaylığı sundu. Ancak uzlaşma kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin üçte biri bile ödenmedi. Buna rağmen, borcunu ödeyen 29 aboneye jeneratör temin edilerek, yakıt giderleri de şirket tarafından karşılandı ve 7/24 enerji sağlandı.

Düzova Mahallesi'nde ise durumun daha farklı olduğu kaydedildi. 9 trafolu sulama abonesinin 30 milyon TL, abonesiz kullanılan 34 trafo üzerinden ise toplam 212 milyon TL borç bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu mahalledeki borçlu kullanıcıların hiçbirinin uzlaşma tekliflerini kabul etmediği, buna rağmen mesken abonelerine enerji verilmeye devam edildiği aktarıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Enerji, Tarım, Yerel, Çınar, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dicle Elektrik'ten Kesintilere Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:58:42. #7.11#
SON DAKİKA: Dicle Elektrik'ten Kesintilere Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.