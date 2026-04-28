Didim araç filosunu güçlendirdi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın girişimleri sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen beton mikseri, belediyenin araç filosuna kazandırıldı.

Yeni beton mikseriyle birlikte özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarında hız ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Didim'imize daha güçlü ve daha hızlı hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleriyle belediyemize kazandırdığımız beton mikseri, hizmet kapasitemizi önemli ölçüde artıracaktır. Amacımız; halkımıza daha hızlı, daha etkin ve kaliteli hizmet sunmaktır. Bu doğrultuda ekipman gücümüzü artırmaya ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz" - AYDIN