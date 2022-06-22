Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşıladı - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

22.06.2022 16:26
Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfi Tiyatro başta olmak üzere Didim Belediyesi tarafından yapılan birçok yatırımı açmak ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi tarafından yapılacaklar yeni yatırımların temelini atmak üzere Aydın'a gelen CHP Genel Başkanı...

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfi Tiyatro başta olmak üzere Didim Belediyesi tarafından yapılan birçok yatırımı açmak ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi tarafından yapılacaklar yeni yatırımların temelini atmak üzere Aydın'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Didim Belediyesi tarafından Didim 2'nci Koy'da yapımı tamamlanan Didim Amfi Tiyatro'nun açılışını gerçekleştirmek üzere Aydın'a geldi. Başkan Kılıçdaroğlu, Didim Amfi Tiyatro'nun yanı sıra yine Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), Balıkçı Pazarı, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV), Atatürk Silüet Heykeli, Beton Santrali, Akbük Soğuk Su Çevre Düzenlemesi, Patili Dostlar Ameliyathanesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Parkı, Didim Balık Restorantı ve Akbük Mavi Mandalya Restorant'ın açılışını yapacak. Başkan Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim'de yapılacak olan kültür merkezi ile Didim Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan sokak hayvanları mama fabrikasının temel atma törenine de katılacak.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Aydın'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile sohbet eden Başkan Atabay, kendisine tören hakkında ön bilgi verdi.

Karşılamaya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte, CHP Aydın Milletvekilleri, İl Başkanı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve çeşitli ilçelerin belediye başkanları ile partililer katıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Didim Amfi Tiyatro'nun açılışını yapmak üzere Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Aydın'a geldi.

Toplu açılış ve temel atma töreni, 23 Haziran Perşembe günü saat 15.00'da Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşıladı - Son Dakika

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