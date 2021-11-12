Didim Belediye Başkanı Atabay, Garnizon Komutanı Ali Saçan'ı ağırladı - Son Dakika

Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Didim Belediyesi Başkanı A. Deniz Atabay'a iade-i ziyarette bulundu.

Didim Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen iade-i ziyarette, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener de hazır bulundu. Nezaket çerçevesinde gerçekleşen ziyarette bir süre sohbet eden Garnizon Komutanı Ali Saçan ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, hizmetler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, iade-i ziyaretlerinden dolayı Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan'a teşekkür etti. - AYDIN