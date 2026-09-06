Ayşenur Ezgi Eygi Didim\'de Anıldı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, barış ve insan hakları mücadelesiyle hafızalara kazınan Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit edilmesinin ikinci yıl dönümünde andı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Didim Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, 6 Eylül 2024 tarihinde şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin barış, adalet ve insan hakları için verdiği mücadele hatırlatıldı. Ayşenur'un cesaretinin, adalet arayışının ve barışa olan inancının yaşamaya devam ettiği vurgulanırken, Didim'e emanet edilen hatırasının kentte farklı çalışmalarla yaşatıldığı belirtildi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin savunduğu değerleri ve barış idealini yaşatmak amacıyla 2026 Didyma Barış Ödülü, Ayşenur Ezgi Eygi anısına eşi Hamid Mazhar Ali'ye takdim edildi. Didim Barış Şenliği kapsamında verilen ödülle, Ayşenur'un barış ve insan hakları uğruna verdiği mücadelenin yalnızca anılması değil, temsil ettiği değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması da amaçlandı.

Başkan Hatice Gençay, Ayşenur Ezgi Eygi'yi şu sözlerle andı: "Ayşenur, barışın ve adaletin yanında durmayı yalnızca sözleriyle değil, yaşamıyla ortaya koydu. İnandığı değerler uğruna gösterdiği cesaret, onu hiç tanımayan insanların dahi hafızasında derin bir iz bıraktı. Şehit edilişinin ikinci yılında Ayşenur'u özlem ve saygıyla anıyorum. Onun barışa dair hayallerini, adalet arayışını ve mücadelesini Didim'de yaşatmaya devam edeceğiz."

Ayşenur Ezgi Eygi'nin adını taşıyan park ve Didyma Barış Ödülü, onun hatırasını Didim'de yaşatırken; barış, adalet ve insan hakları için verdiği mücadelenin geleceğe taşınmasına da katkı sağlıyor.