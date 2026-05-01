Didim Belediye Başkanı Gençay, Çevreci Belediyeler Birliği Toplantısı\'na katıldı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Küçükkuyu'da düzenlenen Çevreci Belediyeler Birliği Nisan Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı. Toplantıda çevre odaklı yerel yönetim politikaları, sürdürülebilir kentleşme ve belediyeler arası iş birliği konuları ele alındı.

Küçükkuyu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda kentlerin doğal yapısını korumaya yönelik uygulamalar ve çevre dostu projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Yerel yönetimler arasında koordinasyonun artırılması ve ortak çalışmaların geliştirilmesi konuları öne çıktı. Başkan Hatice Gençay, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Didim'imizin doğasını koruyan ve geleceğini güçlendiren çalışmalar için ortak akılla üretmeye devam ediyoruz. Yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı büyütmek, çevreye duyarlı projeleri hayata geçirmek adına büyük önem taşıyor" dedi. - AYDIN